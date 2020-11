Full forvirring om lokal koronaforskrift

Mandag vedtok kommuner på Nord-Jæren nye koronaregler, men det er flere spørsmål om hva de nye reglene egentlig sier.

Anlegget til Riska i Sandnes får holde åpent – i alle fall for barn og unge. Bildet er tatt i forbindelse med en reportasje i september. Jarle Aasland

9. nov. 2020 19:23 Sist oppdatert nå nettopp

12. oktober åpnet Helsedirektoratet for at voksne over 20 år i breddeidretten kunne trene som normalt. Nå innfører flere kommuner innstramminger, blant dem Stavanger, Sandnes, Randaberg og Sola. Men regelendringene har ført til forvirring, og flere lesere har tatt kontakt med Aftenbladet om saken.

På hjemmesidene til Stavanger og Sola kommuner sto det mandag kveld følgende: