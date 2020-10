Byåsen trekker seg fra Europa. Nå har de fått svaret fra EHF

I et brev bekrefter EHF at de aksepterer at Byåsen trekker seg fra europacupspill.

Det europeiske håndballforbundet (EHF) bekrefter samtidig torsdag kveld at Byåsen ikke vil bli straffet for å trekke seg fra turneringen.

Allerede i forkant av trekningen til den siste kvalikrunden til EHF European League ga Byåsen beskjed til EHF om at de ønsket å trekke seg fra europacupspill denne sesongen.