Disse roerne kan skrive kvinnehistorie: – Superspennende

Den mannsdominerte norske OL-troppen kan få selskap av kvinner i Tokyo. Det kan bli drama for Maia Lund og resten av dobbeltfireren i kvalifiseringen søndag formiddag.

OL-HÅP: Maia Lund (i front), Thea Helseth, Siri Eva Kristiansen og Inger Kavlie kan kapre en OL-plass søndag. Foto: Foto: Estela Reinoso, Norges Roforbund

Da de norske jentene rodde for finalebaner i Sveits lørdag var de nest best. Det hadde holdt til OL-plass med ni hundredelers sekunds margin til Frankrike.

Kvartetten kan skrive kvinnehistorie med å bli den første norske kvinnebåten i OL på 25 år. Lund er på plass i Luzern sammen med Thea Helseth, Siri Eva Kristiansen og Inger Kavlie.

– Det ser superspennende ut, mener landslagssjef Johan Flodin. Han har allerede kvalifisert syv menn til OL.

– Det hadde betydd så utrolig mye for oss på så mange måter, sier Flodin.

I OL- og VM har Norge tatt 47 medaljer i roing. Men pararoer Birgit Skarstein er med sine fire VM-gull, fortsatt eneste norske kvinne som har stått på en global seierspall. Norske jenter tok 4.-plasser både i OL og VM på 1970-tallet, men siden 1996 har det ikke deltatt en norsk jente i OL.

– Det hadde betydd enormt mye for oss, men jeg tror også det hadde betydd veldig mye for norsk rosport om vi hadde klart å kvalifisere en så stor båt til OL. Det hadde gjort hele situasjonen til kvinneroingen lysere, mener Maia Lund.

26-åringen satset egentlig i dobbeltsculler lettvekt mot OL, men makkeren Oda Aagesen har blitt felt av skadetrøbbel.

Maia Lund imponerte med en 4. plass i i singlesculler i fjorårets EM. Nå har lettvektsroeren grepet taktstokken i den åpne klassen. Hun sitter som «stroke» og styrer laget.

Norge kom på en sensasjonell 4. plass under EM i april. På vei mot finalen slo de ut Polen med VM-sølv og EM-bronse de siste årene.

– Det har aldri vært noen tvil om at Maia er viktig for oss. Men hun har vist ting på trening og under som faktisk er litt eksepsjonelle, mener Johan Flodin – selv kåret til verdens beste trener for noen år siden.

– Det har gått fint. Jeg har rodd en del singel og vært vant til å styre rytmen selv. Det handler om å være tydelig og holde takten oppe. Jeg trives veldig godt, sier Maia Lund.

– Nøkkelen vår er at vi klart å kommunisere godt i båten og ha det bra sammen på land også. Det tror jeg man har sett på roingen vår også, mener hun.

Etter at Sveits falt ut på grunn av en positiv coronatest og Romania trakk seg, skal bare fire båter gjøre opp om to OL-plasser. Motstandere er Australia (10. plass i VM 2019), Ukraina (6. plass i årets EM), Frankrike (nr. 8 i EM). Australia var klart best lørdag med Norge på en knepen 2. plass.

– Vi vet at vi har sjansen. Det gjør at vi blir litt ekstra nervøse. Muligheten for OL-plass er reell, men det skal gjøres også, sier Maia Lund.