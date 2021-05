Henny Reistad forbløffer lagvenninnene: – En helt vill utvikling

10 mål i Champions League-semifinalen topper et svært godt år for Henny Reistad. 22-åringens voldsomme utvikling forbløffer også lagvenninnene. Søndag kveld kan hun krone sesongen med tittel nummer fire.

FINALEKLAR: Henny Reistad dominerte semifinalen i Champions League med sine 10 scoringer. Foto: Tibor Illyes / MTI

Nå nettopp

Aftenposten samarbeider med VG-sporten. Derfor får du som Aftenposten-leser også artikler og tjenester som er laget av VG.

– Henny har hatt en helt vill utvikling i år. Det er vanskelig å stoppe henne når hun spiller slik, sier Emilie Hegh Arntzen (27) – som selv scoret fem i 33–30-seieren over CSKA Moskva lørdag.

Vipers-spilleren er kåret til sesongens beste unge spiller i Champions League. Men to måneder før Norge skal spille OL mener Hegh Arntzen at Reistad nærmer seg verdens beste håndballspiller.

– Det er inspirerende å se på og dritkult å spille sammen med henne. Hvis det fortsetter slik så er det ikke lenge før, sier Hegh Arntzen foran søndagens Champions League-finale mot Brest i Budapest.

Les også Reistad sendte Vipers til CL-finalen: – Hun er helt fantastisk

Reistad selv er enig at det har fremover med stor fart den siste tiden.

– Ja, det synes jeg egentlig. Det siste året med ikke så mange kamper. Men mye trening med godt nivå, har gjort at jeg kan utvikle nye ting. Vi vet at vi har et nivå på trening som er blant de beste i verden, beskriver hun.

Hun har tidligere imponert aller mest med finter og gjennombrudd. Men mot CSKA Moskva var det skytteren Reistad som dominerte. Det smalt fra langt hold – 10 mål på bare 13 forsøk.

– Det var gode arbeidsforhold, forklarer hun selv.

– Har du spilt noen bedre kamp?

– Det er helt sikkert en av mine beste kamper.

JUBELJENTER: Emilie Hegh Arntzen førte an i jubelen etter semifinalen sammen med (fra venstre) Nora Mørk, Heidi Løke, Katrine Lunde, Sunniva Andersen og Hanna Yttereng. Foto: ATTILA KISBENEDEK / AFP

Ole Gustav Gjekstad vil ikke vurdere om Henny Reistad nå er klodens ypperste med ball og klister.

– Men det er ikke noe tvil om at Henny er ekstremt viktig for oss og en fantastisk god håndballspiller. Det er vi veldig glad for. Så skal vi hvile henne godt før finalen, sier Vipers-treneren.

Henny Reistad kom som et frisk pust inn på landslaget for tre år siden og var blant Norges beste spillere i EM. Så kom ryggproblemene snikende. En prolaps måtte opereres i 2019. Først denne sesongen har hun vært tilbake på landslaget som i desember tok EM-gull etter to Reistad-scoringer i finalen.

Les også Champions League: Kristiansen-miss i straffedrama

Utviklingen har skutt fart utover vinteren. Hun var svært toneangivende både i den norske serie- og cupfinalen denne måneden.

Nå handler det om det største av alt på klubbnivå.

– Det er helt sykt, sier Henny Reistad til VG.

– Brest blir en tøff motstander. Men vi har fokusert mest på semifinalen. Så vi får se mer på dem frem mot finalen. De har kjempegodt lag. Men vi slo Moskva og kan klare å slå Brest også, mener hun.

Henny Reistad ble tatt av følelsene etter avslutningskampen i Kristiansand 11. mai. Finalen i Ungarn blir hennes aller siste etter tre år på Sørlandet.

Også Linn Jørum Sulland, Emilie Hegh Arntzen, Malin Aune og June Andenæs trer på seg Vipers-drakten for siste gang.

– Det blir, åh Herre Gud, jeg er veldig takknemlig for at jeg får avslutte i Vipers på denne måten her, sier en rørt Hegh Arntzen.

Vipers går til finalen med Henny Reistad som sitt beste våpen. Men stiller også med svært mye rutine. Katrine Lunde (41), Heidi Løke (38) og Nora Mørk (30) kan alle vinne turneringen for femte gang.

Løke og Mørk var med da Larvik – med Gjekstad på benken – som eneste norske klubb vant Champions League for 10 år siden. Den gangen spiltes finalen over to kamper. Sulland ble den store helten med 10 scoringer i Pamplona.