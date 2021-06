Hockeylandslaget sendt hjem fra karantenehotell: – Kom noen gledestårer

GARDERMOEN (VG) Etter først å ha reist til karantenehotellet på Scandic Helsfyr, fikk hockeygutta kontrabeskjeden fra kommuneoverlegen i Oslo. De får lov til å være i hjemmekarantene.

HJEMREISE: Hockeylandslaget får lov til å reise hjem. Foto: Javad Parsa, VG

– Jeg har bare fått en melding om det. Jeg forsto at det var en kommuneoverlege i Oslo som hadde den myndigheten. Det er gode nyheter for våre, men samtidig gjør det kaoset komplett, sier Eide til VG.

Landslagsspiller Tommy Kristiansen forteller at han ble rørt da han fikk høre avgjørelsen om at de kunne sone karantenen hjemme.

– Det var helt sinnssykt. Det var mye glede i kroppen da. Det var en fantastisk nyhet. Både jeg og de hjemme ble overveldende glade. Det blir en fin kveld. Hun hadde ikke ventet at jeg skulle komme, så det ble noen gledestårer i telefonen, sier han.

SENDT HJEM: Tommy Kristiansen får lov til å reise hjem til sitt 1,5 måneder gamle datter. Foto: Javad Parsa

Da Kristiansen valgte å dra til utlandet var hans førstefødte bare to uker gammel. En måned senere slipper han nå å vente tre dager på hotell før han får treffe henne igjen.

– Jeg gjorde min tøffeste avgjørelse noen gang da jeg valgte å dra til VM, men samtidig har jeg lært at jeg alltid skal stille opp for Norge. Det blir nydelig å komme hjem. Det var helt fantastisk og jeg vet ikke hva jeg skal si, at det var noen som klarte å se hva som rett og galt.

– Livet ser litt lysere ut enn det ville gjort på dag to på karantenehotell?

– Det hadde ikke vært mye positivt da. For det første var jeg redd for at jeg kunne bli smittet også. Det her var en fantastisk nyhet. Nå gleder jeg meg til å nyte kvelden.

HJEMREISE: Her fyker hockeygutta hjemover. Foto: Javad Parsa

Trener Petter Thoresen har vært nådeløs i sin kritikk av myndighetene - fordi det inntil tirsdag var et krav om at ishockeylandslaget hans måtte på karantenehotell etter hjemkomsten fra VM.

– Jeg er forbannet på vegne av spillerne som har ofret syv uker. De har gledet seg til å dra hjem til sine kjære familiemedlemmer og leke på gulvet med barna sine, tordnet Thoresen.

Beskjeden har vært at laget først etter tre dager i hotellkarantene kan teste seg ut av den karantenen.

Samtidig har andre fått unntak fra reglene. Unntaket gjelder for utøvere som er kandidater til OL og Paralympics i Tokyo, samt fotballandslaget.

Hockeylandslaget har vært opptatt av «likhet for loven».

Otta Eide synes det hele blir for vilkårlig.

– Det er helt riktig at det gjøres. Det er for tilfeldig at det er en lokal kommunelege. Man er på karantenehotell i flere kommuner og det kan bli avgjørende hvor man lander, men jeg er glad på vegne av gutta som nå får reise hjem.

