Jakob Ingebrigtsen løp inn til suverent EM–gull: – Man føler seg litt uslåelig

Gjorde som han ville og spurtet inn til sitt andre EM-gull på tre dager. Klubbkamerat Narve Gilje Nordås imponerte med en femteplass på 3000 meter.

Jakob Ingebrigtsen kunne juble for gull på 3000 meter søndag kveld. Foto: Czarek Sokolowski / AP

7. mars 2021 18:02 Sist oppdatert nå nettopp

Etter en dramatisk fredagskveld kunne Jakob Ingebrigtsen til slutt feire sitt første EM-gull innendørs på favorittdistansen 1500 meter.

Lørdag tok han seg enkelt til finale på 3000 meter. Det er alltid store forventninger når 20-åringen fra Sandnes stiller til start, og søndagens løp var ikke noe unntak. Ingebrigtsen var nemlig regjerende mester på distansen og stor favoritt etter å ha vist superform så langt i vinter.

Fakta Jakob Ingebrigtsen Alder: 20 år (født 19. september 2000) Klubb: Sandnes. Trener: Gjert Ingebrigtsen. Meritter: VM: 4.-plass (1500 m), 5.-plass (5000 m) 2019. EM: 2 Gull (1500 og 5000 m i 2018). EM innendørs: 3 Gull (3000 m 2019, 1500 m og 3000 m 2021), 1 sølv (1500 m 2019) Aktuell: Tok to gullmedaljer under friidretts EM innendørs i Torun i helgen. Vis mer

Suveren

Jakob Ingebrigtsen la seg rett i tet i finalen og løp kontrollert de første rundene. Det gikk rolig i første del av løpet, og flere løpere la seg etter hvert foran Ingebrigtsen. Da det gjensto rundt 1000 meter, gikk han i tet. Med én runde igjen økte han tempoet betraktelig, et tempo ingen hadde mulighet til å følge og løp inn til et suverent gull.

– Jeg er veldig godt fornøyd med å gjøre det bedre her i Torun enn i Glasgow for to år siden, sa europamesteren til NRK etter gulløpet.

– Dette betyr veldig mye. Når man får hundre prosent uttelling, er det veldig deilig, la han til. I EM i 2019 tok Ingebrigtsen ett gull og ett sølv.

Han fikk stort sett styret tempoet som han ville søndag.

– Hvis de andre er smarte, eller ikke dumme, så legger de seg i front. Det hadde vært verre for meg å løpe et raskt løp nå. Jeg setter pris på at de gjør det jeg vil. Det er utrolig kult å ta gull her i kveld. Man føler seg litt uslåelig når man kommer først på oppløpet og har ligget først nesten hele løpet. Hvorfor prøver dere ikke litt mer? Man må «gutse» litt og prege løpet mer om man skal vinne, sa han.

I finalen hadde han selskap av klubb- og treningskamerat Narve Gilje Nordås. Han lå helt bak i feltet lenge, men gjorde som i kvaliken og forserte de siste rundene. Til slutt endte han på en meget sterk femteplass på ny personlig rekord, 7.50,21.

Ingebrigtsen gjorde også ny personlig bestenotering innendørs, og vinnertiden hans ble 7.48,20.

Narve Gilje Nordås i kvalikløpet, der han kontrollert løp inn til finaleplass. Foto: Christine Olsson/TT / TT NYHETSBYRÅN

Drama

Fredag kveld løp Ingebrigtsen inn til sitt aller første EM-gull på 1500-meter innendørs i ganske suveren stil foran den polske hjemmefavoritten og veteranen Marcin Lewandowski. Men siden ble han diskvalifisert fra seieren for å ha tråkket utenfor lista etter knuffing i starten av løpet. Norge vant senere fram med sin anke, og til tross for polske protester fikk Jakob Ingebrigtsen gullmedaljen rundt halsen. Dermed fikk han revansj for nederlaget for Lewandowski i EM for to år siden.

– Det var ekstremt deilig, og jeg er ikke så glad i å bruke ordet revansj, men jeg er veldig glad for å ta den tittelen her, den følte jeg at jeg manglet fra to år siden, sa Ingebrigtsen til NRK rett etter løpet.

Skjalgs Mathias Hove Johansen imponerte i Polen og senket sin personlige rekord med tre hundredeler til 6,73 på 60 meter. Det var imidlertid ikke godt nok til å gå videre fra sitt forsøksheat.