Da Casper Ruud var 14 år, knyttet han et spesielt bånd

Da den unge, høflige tennisspilleren fortalte hva han drømte om, reiste nakkehårene seg på mentaltreneren.

Casper Ruud tar nye steg hele veien. Nå skal han vise at han er blitt bedre på gress. Mentaltrener Erik Bertrand Larssen tenker på ham hver eneste dag. Foto: Thibault Camus / AP

Erik Bertrand Larssen vil følge ekstra godt med på hjemmebane når Casper Ruud spiller sin første tenniskamp i Wimbledon tirsdag. De to har spesielle bånd.

Casper Ruud møter australske Jordan Thompson (27) i 1. runde, en spiller han har slått to ganger tidligere.

Mentaltrener Larssen er ikke overrasket over at Ruud er i ferd med å løfte seg også på gress, etter at 22-åringen nylig tok seg til kvartfinalen i en turnering på det underlaget.

Larssen skjønte allerede i det første møtet at unggutten hadde noe spesielt.

Som 14-åring kom Casper Ruud alene til Erik Bertrand Larssens kontor i Vika. Tenåringen virket beskjeden, men det var likevel noe med kroppsspråket som gjorde at den erfarne hodetreneren tenkte: «Han kommer til å bli fryktelig god».

Den modige tenåringen

Larssen har i årenes løp jobbet med mange av Norges beste toppidrettsutøvere, de fleste også i verdenseliten. Nå var han spent og litt nysgjerrig. Han hadde aldri jobbet med en så ung utøver tidligere og mente at var vanskelig å coache veldig unge utøvere. Hva kunne han forvente?

– Jeg husker det første møtet veldig godt. Casper virket modig. Han turte å stille opp uten faren, men jeg hadde hatt en prat med Christian Ruud tidligere. Jeg visste at foreldrene var ambisiøse på hans vegne, men merket fort at det var Casper også. Han hadde en lidenskap for tennis.

– Jeg glemmer det heller aldri fordi jeg husker at jeg var litt nervøs, sier Ruud.

Det første timelange møtet skulle komme til å bli et foreløpig åtte år langt samarbeid. Casper Ruud har vokst for hvert år, Larssen har fulgt med på veien.

– Allerede i det første møtet ga han klart uttrykk for at han ønsket å nå langt, og jeg skjønte at han mente det. Han hadde en indre flamme som ikke kom til å slukke.

– Jeg visste tidlig hva jeg ville, sier Ruud.

Han har tatt et nytt steg, etter nylig å ha spilt seg frem til kvartfinale i en gressturnering på Mallorca. Han begynner å få tak på dette underlaget, også og Larssen ser en utøver som stadig klatrer over nye barrierer.

Allerede 15 år gammel ble Casper Ruud tidenes yngste norgesmester på seniorsiden. Det skjedde i Frognerparken 21. august 2014. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

De viktige brikkene

Faren valgte tidlig å plukke ut folk som skulle være med i teamet rundt sønnen. Tennis på høyt nivå er også et mentalt spill, ved siden av alt det andre.

– Jeg var veldig sånn at det handlet om å bli mentalt robust, og det må trenes på fra tidlig alder, sier 47-åringen.

Grunnarbeidet handler om hva som er målet, drømmen og forklaringen på at han vil kjempe så hardt for å nå opp. Det er viktig å forstå vedkommende. Mentaltreneren fortalte hva som var hans beste råd, og han plukket ut de to viktigste:

1. Evne å ta rette valg i hverdagen

2. Forberedelse for å prestere sitt beste opp mot en kamp.

– Jeg pleier å si at slaget står i hverdagen. Det betyr å planlegge, ha riktig kosthold, kvalitet på øktene og restitusjon. Vi tar hundrevis av valg hver dag. Du må late som om det er en usynlig konkurranse mellom deg og de andre spillerne. Den usynlige kampen handler nettopp om hvem som tar flest av de rette valgene i hverdagen, sier Larsen.

Han merker fort at tennisspilleren tok til seg rådene.

– Casper overrasket meg positivt. Og det som jeg la merke til var at han hadde X-faktor. Han klarte å skape en form for sult i hverdagen, en vilje til å prestere hver dag. Det var noe med å holde kvaliteten oppe fra begynnelsen til slutt av en økt.

Fakta Casper Ruud Født: 22. desember 1998 Bosatt: Snarøya, Bærum, snart Oslo Klubb: Snarøya Tennisklubb Familie: Foreldre og to søstre Sivilstand: Kjæreste Ble proff: I 2015 Meritter: Yngste nordmann gjennom tidene som tok NM-gull og kongepokal da han var 15 år. Tre NM-gull i single, EM-sølv som junior. Som junior var han ranket som nummer 1 i verden. Debuterte i Grand Slam i 2018 i Australian Open. Første nordmann til å vinne en herreturnering på det høyeste nivået (ATP) i 2020. Det skjedde i Argentina. Vant i ATP igjen i Genève rett før French Open i år. Ranket som nummer 15 i verden. Vis mer

Casper Ruud på gress i Wimbledon i 2019. Nå er han mye bedre på det underlaget. Foto: VEGARD WIVESTAD GRØTT / BILDBYRÅN

Høyt oppe

Casper Ruud er der han vil være på karriereveien. 22 år gammel og i spill mot verdensstjernene. Han er ranket som nummer 14 i verden.

Nordmannens mål er å bli verdensener. Han vet hva som må til, og selv om han har gjort mange av de grepene som Larssen la opp til, er det mye mer å hente.

– Nå bruker han meg som en motivator, slik det også har vært med langrennsløperen Martin Johnsrud Sundby og bryteren Stig-André Berge. De utviklet også nye ting i sine karrierer, ikke minst i konkurransesituasjonen, som indre dialog og visualisering før konkurranser. Alder og hvilket nivå de aktive er på, gir ulike forutsetninger.

Da Casper Ruud var hjemme etter French Open, møtte han Erik Bertrand Larssen til ny samtale. Foto: Privat

Ruud slo tilbake

Larssen fikk i de første årene høre at det var ulike meninger om den norske tennisspilleren med de store drømmene.

– Mange fortalte at han aldri kom til å bli topp 100. Da han ble det, så mente de at han aldri ville bli topp 50.

Men Larssen hadde i alle fall troen på unggutten fra start.

– Jeg tenkte umiddelbart at «han har jeg lyst til å jobbe med.»

Nå setter mentaltreneren pris på at han får være en liten brikke i noe som kan bli veldig stort. For selv om topp 10 er neste steg, er hvert steg opp til toppen mye vanskeligere enn da han var lenger ned på rangstigen.

Larssen har vært med Ruud på Grand Slam-turnering, i French Open.

– Jeg merket at jeg kunne bistå ham enda bedre da jeg hadde sett ham fra innsiden. Store begivenheter er noe helt spesielt. Jeg merket at jeg ble veldig stolt, og det kan alle rundt Casper være. Det er som å se en gladiator i Colosseum som faktisk leverer på sitt aller beste.