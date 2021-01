Gjert Ingebrigtsen må vente med å pakke ut «høydehuset»

Trenerpappa Gjert Ingebrigtsen har et komplett høydehus på lager. Der må det bli en stund til, men nå øyner han muligheten for at det særnorske forbudet blir opphevet.

Her trener Team Ingebrigtsen i Spania i november, og der er de nå også, mest innendørs på mølle. Fra venstre Jakob Ingebrigtsen, Per Svela, Henrik og Filip Ingebrigtsen. Foto: Privat

20. jan. 2021 15:52 Sist oppdatert nå nettopp

Styret i Norges Idrettsforbund (NIF) offentliggjorde onsdag at et forslag om fritak fra forbudet under pandemien ble avvist. Samtidig åpner idrettspresident Berit Kjøll for en ny debatt om forbudet under idrettstinget i mai.

– Resultatet er ikke overraskende, men jeg forventer at idrettstinget opphever forbudet og gir norske toppidrettsutøvere mulighet til å trene og konkurrere på like vilkår som andre lands utøvere, kommenterer Gjert Ingebrigtsen overfor Aftenbladet etter at han har blitt gjort kjent med vedtaket.