TV 2 sikret rettigheter til håndball og ishockey de neste ti årene

TV 2 har sikret seg rettighetene til å vise kamper på alle de øverste nivåene i norsk håndball og ishockey de neste ti årene.

Nora Mørk og hennes Vipers Kristiansand og Stavanger Oilers er blant dem som skal vises på TV 2. NTB scanpix

24. sep. 2020 13:40 Sist oppdatert nå nettopp

I tillegg gir rettighetsavtalen som nå foreligger kanalen muligheten til å strømme breddekamper i stort omfang, heter det i en pressemelding torsdag.

Avtalene med Norges Håndballforbund og Norges Ishockeyforbund gir eksklusiv visningsrett av både elite- og breddekamper frem til 2030.

Automatiserte og intelligente kameraløsninger vil gjøre det mulig å strømme mange tusen kamper i året. Det skal gi økt oppmerksomhet og nye inntektsmuligheter for bredden og grasrota i norsk idrett.

– Med automatiserte kameraer får vi ned produksjonskostnadene til et nivå der vi potensielt kan strømme flere hundre tusen kamper i året, sier Harald Strømme i TV2s samarbeidspartner My Game.

– Tidenes medieavtale

Administrerende direktør og sjefredaktør i TV 2, Olav T. Sandnes, sier dette er en viktig strategisk satsing for kanalen som allmennkringkaster, og en stor mulighet for idretten.

– For dette handler ikke bare om rettigheter, men om langsiktige partnerskap som skal løfte både toppen og bredden i håndballen og ishockeyen i Norge, sier Sandnes.

Både håndballforbundet og ishockeyforbundet er svært fornøyde med avtalen som nå er i havn.

– Dette er tidenes medieavtale for norsk håndball. At den skal gjelde alle sesongene fra 2022/2023 til 2029/2030 sikrer oss og klubbene forutsigbarhet, sier håndballforbundets kommersielle sjef Jan-Erik Aalbu.

Nye inntektsstrømmer

Ishockeypresident Tage Pettersen sier de aldri før har inngått en avtale som er så langsiktig eller så stor økonomisk.

– Dette gir oss en god forutsigbarhet når vi nå skal bygge norsk ishockey videre, sier han til hockey.no.

– Det som gleder meg mest er at vi nå kan vise frem både landslagene våre, topphockey for begge kjønn og bredden på en og samme plattform. På denne måten vil norsk ishockey fremstå enhetlig og ikke minst være lett tilgjengelig for alle, tilføyer ishockeypresidenten.

I pressemeldingen fra TV 2 opplyser Strømme at det skal utarbeides et breddetilbud som publikum aldri før har sett, der norske idrettsklubber får nye inntektsstrømmer de aldri tidligere har hatt.

– I arbeidet med dette vil det inviteres til et bredt samarbeid med både klubber, idrettskretser og lokale medier, sier han.

Strømmingen skal skje uten at hverken klubber eller forbund trenger investere i produksjonsutstyr.

