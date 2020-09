Oilers stjal seieren på Hamar

Oilers var til tider svært hardt presset av Storhamar i den nest siste treningskampen før sesongstart. De holdt imidlertid stand og klarte å kare til seg seieren i spilleforlengelse.

Nå nettopp

Storhamar - Stavanger Oilers: 1–2

HAMAR: Akkurat som i gårsdagens kamp mot MS slet Oilers fra start da de møtte Storhamar. I dag var det imidlertid ikke på grunn av rot, men fordi Storhamar kom ut i en voldsom fart. Hjemmelaget hadde åpenbart bestemt seg for et stormløp i et forsøk på en tidlig scoring.