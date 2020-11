66 utøvere i Kristiansand fikk stipend. Et av Norges største talenter fikk ikke: – Kan ikke skjønne det

Tor Harald Lund reagerer skarpt på at dattera Caroline Finnestad Lund – et skyttertalent som vekker oppsikt – ikke kvalifiserer for å få stipend fra Cultiva Ekspress.

Skyttertalentet Caroline Finnestad Lund har gått i fotsporene til pappa Tor Harald Lund, og satser knallhardt på sporten. Privat

Nylig ble det offentliggjort hvilke 66 idrettsutøvere i alderen 15–35 år som fikk idrettsstipend fra Cultiva Ekspress. Blant de 18 som fikk avslag på søknaden var det store skytetalentet 15-årige Caroline Finnestad Lund.

– Det er greit at hun har fått avslag, og jeg skal være førstemann til å applaudere de som har fått. Men jeg kan ikke skjønne at det er 66 i Kristiansand som bør gå foran Caroline i køen når hun kanskje er det største norske skyttertalentet gjennom alle tider, sier pappa Tor Harald Lund – som selv ble skytterkonge i 1987.