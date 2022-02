Birk Ruuds kunstnerbror: – Elsker å følge med på ham

BEIJING (VG) Rett før Birk Ruud (21) går for å vinne sitt andre OL-gull i løpet av en uke, påpeker hans storebror Trym (23) at de driver med vidt forskjellige ting – men likevel er veldig like.

BRØDRE: Birk Ruud (til venstre) krangler aldri med storebror Trym – i hvert fall ifølge sistnevnte.

Nå nettopp

Aftenposten samarbeider med VG-sporten. Derfor får du som Aftenposten-leser også artikler og tjenester som er laget av VG.

Birk Ruuds andre gullmulighet er i slopestyle. Kvalifiseringen er natt til tirsdag, norsk tid.

– Fristil er ikke min ting. Men jeg digger å se ham gjøre det, og har ekstremt stor respekt for det. Jeg elsker å følge med på ham, sier Trym Ruud.

Han befinner seg i det han kaller kontoret på Fornebu. Han viser VG hvordan det ser ut via FaceTime. Det er stort, og det er i og for seg typisk at han tar oss rundt i det på den måten. Trym Ruud er kunstner, og han har gjort stor suksess med sin kryptokunst – digital kunst. Han har solgt den for flere millioner kroner, og tatt betaling i virtuell valuta – ifølge NRK i Ethereum (ETH).

Trym Ruud har fått bred og veldig god omtale for det han driver med, blant annet av Finansavisen.

– Det er veldig gjensidig. Jeg setter stor pris på Birk, svarer Trym Ruud på spørsmål om han er like begeistret for Birk som Birk i sosiale medier gir uttrykk for at han er i ham.

GULLVINNER: Birk Ruud vant OL-gull i Big Air onsdag. Han går for sitt andre i slopestyle.

– Vi er yin og yang. Vi spiller hverandre gode. Vi henger ikke hver dag. Begge har hektiske dager. Men hvis jeg stikker hjemom på vei til kontoret, og han er hjemme sammen med mamma og Linnea (lillesøster, 16), hender det vi tar et morgenbad og badstu, tilføyer Trym Ruud.

Han er 15 måneder eldre enn Birk. På spørsmål om lillebroren er den samme personen privat som den han fremstår som på TV, svarer Trym Ruud at han på et overordnet nivå er det. Han sier at de to kan være uenige, men de krangler aldri.

– Det er vel litt uvanlig med tanke på at det er så tett mellom dere i alder?

– Da vi var rundt 12 til 13 år kranglet vi en del. Men det har ikke skjedd siden, selv om jeg kan være bekymret for ham, svarer Trym Ruud.

Før Birk dro til Beijing hoppet de to sammen på trampoline i Heminghallen. Trym Ruud gir uttrykk for at idrett aldri har vært av særlig interesse for ham. Birk er imidlertid glad i å pushe ham, og Trym fryder seg over å bli pushet av Birk.

– Jeg lager kunst, og jeg liker å utfordre meg selv slik Birk gjør. Vi har de samme egenskapene. Jeg når det gjelder det visuelle og kreative. Han er en kunstner på alle måter, sier Trym Ruud.

Familien har en egen Snapchat-kanal som de kommuniserer via – og ja, selvsagt skal Trym Ruud se Birk prøve å ta en historisk dobbeltseier natt til onsdag norsk tid – en finale som starter 02.30. Tirsdagens kvalifisering starter 05.30.

Vinner han slopestylekonkurransen oppe i fjellene nordvest for Beijing, kan han bli den første som vinner den nye øvelsen Big Air og slopestyle i OL – så sant ikke kinesiske Eileen Gu (18) har gjort det tirsdag.