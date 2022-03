Stavanger Oilers er seriemestere: – Det smaker deilig

(Vålerenga - Stavanger Oilers 4-6) Etter en målfest på Jordal Amfi er Stavanger Oilers igjen seriemestere i ishockey, etter ett år nede fra tronen.

KUNNE JUBLE: Stavanger Oilers-spillerne feirer André Bjelland Strandborgs 5–1-scoring på Jordal Amfi.

9 minutter siden

Aftenposten samarbeider med VG-sporten. Derfor får du som Aftenposten-leser også artikler og tjenester som er laget av VG.

– Det smaker deilig. Guttene har gjort en veldig god jobb, sier Stavanger Oilers-trener Todd Bjorkstrand til TV 2 etter at gullet var sikret.

Bjorkstrands mannskap festet grepet om kampen allerede i den første perioden. Mål fra Anders Tangen Henriksen, Steven Whitney og Christoffer Karlsen sørget for at det sto 3-0 til Stavanger-klubben.

Et knapt minutt ut i andre periode økte gjestene til 4-0 etter scoring av Dennis Sveum, som er tidenes mestvinnende spiller i klubben med sine 14. titler.

To Vålerenga-scoringer signert Sole Marius Ryen og Mathis Olimb, samt en Oilers-scoring fra unggutten André Bjelland Strandborg gjorde at det sto 2–5 før den siste perioden.

Fakta Stavanger Oilers’ seriemesterskap: 2012

2015

2016

2017

2020

2022 Vis mer

Der reduserte Vålerenga raskt to ganger, og skapte full spenning i kampen igjen. Jarrett Burton fjernet dog noe av den spenningen med sin 6-4 scoring drøye fem minutter før slutt.

Da sluttsignalet lød var det sjette seriegullet i boks for Stavanger Oilers. Det forrige ble tatt i 2019/20-sesongen, mens Frisk Asker ble seriemestere i en amputert sesong sist.

– Vi har et bunnsolid lag og er som en familie i garderoben. Det er deilig å ta gullet hjem til Stavanger, sier Oilers-profil Tommy Kristiansen til TV 2.

Nå er den store drømmen for Bjorkstrand og co. og vinne sluttspillet for første gang siden 2017.

– Vi skal gå for «the double». Vi skal vinne sluttspillet, det er jeg helt sikker på, sier Kristiansen.

Sluttspillet ble sist gjennomført i 2019.