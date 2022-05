Nora Mørk på vei mot rekord: – Et godt sjakktrekk

KRISTIANSAND (VG) (Vipers – Krim 33–24, sammenlagt 65–49) For første gang kan Nora Mørk passere 100 Champions League-scoringer. Hun har hatt full klaff med sine to sesonger i Vipers.

STJERNETRIO: Nora Mørk i sentrum for det meste i Vipers. Her sammen med Katrine Lunde (til venstre) og Isabelle Gulldén i jubelen lørdag.

– For meg var det et godt sjakktrekk å reise hjem, sier Nora Mørk til VG etter den knusende seieren over Krim i Champions League-kvartfinalen.

Mørk satte inn nye fem mål og står nå notert med 96 Champions League-mål denne sesongen. Første helgen i juni spiller hun semifinale og finale/bronsefinale. Hvis ikke skadene igjen spiller Mørk et puss, så slår hun sin egen pers med 98 CL-scoringer for Larvik i 2014/15-sesongen.

– La oss håpe det, sier hun med et smil etter fem nye mål mot slovenerne.

– Hun har et enormt nivå inne. Jeg er ikke overrasket over at hun kan score mer enn 100 mål, sier Ragnhild Valle Dahl – som scoret seks og var den eneste foran Mørk på scoringslisten.

– Nå leverer Nora på høyt nivå stort sett hele veien. Men så er hun utrolig viktig på utsiden av banen også. Hun er blitt bedre og bedre, beskriver Vipers-trener Ole Gustav Gjekstad.

I tillegg til sine 96 mål (28 på straffer) står Nora Mørk notert med 82 målgivende pasninger på den offisielle statistikken til det europeiske håndballforbundet. Men det spørs om den er riktig.

Mot Krim fikk Mørk «bare» notert fire assists. VGs telling viste imidlertid seks rene målgivende og tre innspill til straffe bare før pause.

Den aller beste assisten kom da hun fant Sunniva Næs Andersen med en 20 meters pasning tvers gjennom hele Krim-laget på kontring. Den pasningsmuligheten var det omtrent bare Mørk som så blant 1800 i Aquarama.

– Jeg føler at jeg spiller på et nivå som er ordentlig bra. Jeg får masse tillit. Det gir masse selvtillit. Det har jeg trengt etter to år uten håndball. Det går rette veien. Det er kult. Jeg har lyst til å bli bedre, sier hun etter å ha feiret 31-årsdagen i april, sier Nora Mørk selv

Hun kom i 2020 til Kristiansand etter to vanskelige år som blant annet inneholdt kneoperasjon nummer 10. Hun har vunnet fire av fire mulige titler med Vipers (fjorårets norske sluttspill ble avlyst).

Nå kommer tre nye muligheter. Vipers er klare for semifinalen og storfavoritter i det norske sluttspillet. Det er en sensasjon om Kristiansand-klubben ikke vinner NM-finalen mot Molde på Jordal Amfi i Oslo lørdag.

Så kommer Final Four i Budapest i juni. Mørk har vunnet turneringen fem av de 10 siste sesongene. Sist med Vipers for snart ett år siden.

TIL BUDAPEST: Nora Mørk og forsvarssjef Zsuzsanna Tomori jubler for deltagelse i Champions League-avslutningen.

– Vi kan dra dit med litt lave skuldre. Jeg skal kose meg. Jeg er veldig glad for å få oppleve en siste runde med Vipers. Det blir dritgøy, sier hun.

– Det vil være helt sinnssykt om vi kommer til finalen. Men jeg tror vi kan «kødde» det litt til nede i Budapest. Det er ikke sikkert de andre har så lyst til å møte oss, sier hun.

Metz og Györ er også klare for semifinalen, mens Esbjerg eller Bucuresti blir det fjerde laget søndag. Trekningen av semifinalen skjer kommende uke.

Kvartfinalen ble Nora Mørks siste Champions League-kamp på hjemmebane i Aquarama. Neste sesong spiller hun i Esbjerg. Hun kjente ikke på så mange følelser.

– Jeg har egentlig bare gledet meg til full hall og god stemning. Jeg koste meg. Forhåpentligvis kommer jeg tilbake for å spille mot Vipers, sier hun.