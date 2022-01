Debutantene herjet med Spania: – Jeg mangler ord

BRATISLAVA (VG) De debuterer for Norge i mesterskap. Men Sebastian Barthold (30), Erik Toft (29) og Vetle Eck Aga (28) satte de spanske stjernene på plass etter tur.

JUBELKVELD: Sebastian Barthold scoret seks mål mot Spania og er også Norges toppscorer i EM.

– Jeg mangler ord. Ord blir fattige når man har kjempet hardt for dette i lang tid, vært tett på, og blitt skuffet tidligere. Nå kulminerer alt og jeg har bare lyst til å vise meg fra min beste side hele tiden, sier Sebastian Barthold til VG etter «fiestaen» i Bratislava som ga norsk 27–23-seier.

Han satte seks nye EM-mål og var et tverrliggerskudd fra at hans syvende og siste forsøk også endte i de spanske nettmaskene.

– Har du krefter nok til siste uken?

– Det er utrolig hvor mye krefter det gir å vinne kamper og spille god håndball. Vi opplevde det motsatte mot Russland. Men nå har vi mye selvtillit og stor tro på oss selv. Nå er det bare å lade batteriene før en ny kamp. Nå skal vi vise oss fra vår beste side mot Sverige, sier han.

Barthold mener forsvarsspillet er nøkkelen til både å slå Sverige. Og å kunne vinne en eventuelt semifinale som akkurat nå ligger an til å bli mot Island.

– Vi står tøft defensivt og har kjempet motstanderne ut av fatning i de tre siste kampene, sier han.

Vetle Eck Aga slåss som en løve mot Spania-stjernene. Den hurtige bodøværingen traff i taklingene og var et steg foran spanjolene da han fikk sjansen i begge omganger.

– Det er ikke noe tvil om at dette er noe av det største jeg har vært med på, svarer han på VGs spørsmål. Han slåss for seieren og fikk sin tredje tominutter og dermed rødt i sluttminuttene. Han protesterte ikke. Sjelden har et rødt kort blitt møtt med flere smil.

Fakta Norges vei til en mulig semifinale Norge møter Sverige i siste hovedrundekamp tirsdag klokken 20.30. Dette avgjør om Norge går til EM-semifinalen: Om Norge vinner mot Sverige, vinner de gruppen.

Om Norge og Sverige spiller uavgjort, går Norge videre grunnet bedre målforskjell enn Sverige.

Om Norge taper, er de avhengig av at Spania taper mot Polen.

Spanias kamp mot Polen starter 15.30, slik at både Sverige og Norge vil vite hva som trengs for å ta seg videre når deres kamp starter 20.30. Sverige tapte mot Spania tidligere i mesterskapet og vil uansett være utslått om de taper mot Norge. Skulle Spania spille uavgjort mot Polen, må Sverige vinne mot Norge for å ta seg videre. Vis mer

– Det er fantastisk gøy å få være med å bidra for det norske landslaget. Jeg er stolt, superstolt, over laget. Vi vant en fullt fortjent seier, sier Eck Aga.

Han har vært fem år i Sverige og snakket svensk i intervjuene med broderlandets journalister etter seieren.

– Vi kjenner dem og de oss. Det blir et bikkjeslagsmål. Det laget som er mest nøye og klarer å små «tvister» som kommer til å vinne, spår han.

Erik Toft scoret på bare ett av sine fem første skudd. Men ga seg ikke tross problemene mot Barcelona-keeper Gonzalo Pérez de Vargas. I 2. omgang puttet han tre strake scoringer fra distanse og bidra igjen sterkt til seier.

– Da må du ha baller, beskriver Toft humoristisk til VG. Så går brannalarmen i arenaen, skytteren må løpe i garderoben og det korte intervjuet er slutt.

Alarmen var imidlertid falsk.