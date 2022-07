Sander Sagosen operert for andre gang: – Vellykket

Sander Sagosen er igjen operert i sin skadde ankel. Inngrepet skal ifølge Sagosens manager denne gang være vellykket. Hele opplevelsen har vært tung for 26-åringen.

TO OPERASJONER: Sander Sagosens ankelskade har igjen vært på operasjonsbordet.

– Jeg bekrefter at Sander har blitt operert i Oslo og at operasjonen har vært vellykket, skriver manager Kevin Skabo i en melding til VG.

Håndballstjernen ble skadet i Bundesliga-kampen mot Hamburg 5. juni og ble umiddelbart kjørt til sykehus. Der gjennomgikk han to dager senere en ikke fullt ut tilfredsstillende operasjon.

Den ble først regnet som vellykket. Men denne uken avslørte landslagets fysioterapeut Harald Markussen til TV 2 at «posisjonen på ankelen ikke er optimal».

Dermed bar det tilbake på operasjonsbordet for andre gang i løpet av mindre enn en måned for Kiel-spilleren og midtpunktet på det norske landslaget.

– Selv om det har vært tungt for ham å måtte gå gjennom en ny operasjon, så er han likevel ved godt mot og ser fremover til komme i gang med rehabiliteringen, sier Kevin Skabo.

Den skal skje i Oslo. Sander Sagosen har tidligere vært klar på at han ønsker å bli fulgt opp av Olympiatoppens team.

– Det blir mye tid i Norge i sommer. Jeg må bli frisk så fort som mulig. Da må jeg gjøre jobben og det gjør man best der man muligheten til å trene bra og få bra oppfølging. På Olympiatoppen får jeg den beste oppfølgingen jeg kan få i verden, sa Sagosen i juni.

– Han håper å være tilbake på banen om 5–6 måneder, opplyser Kevin Skabo.

Dermed kan det tyde på at Norge for første gang siden 2012 må spille et mesterskap uten Sagosen på laget. Det brenner et blått lys for VM-sluttspillet i Sverige og Polen. Norge åpner mot Nord-Makedonia i Krakow 13. januar.

– Helt ærlig, så får det bli som det blir. Det viktigste er at Sander får en bra håndballsesong og at han får bygget opp kroppen skikkelig. Det er førstepri. Vi skal være 100 prosent sikre før vi tar ham med til et mesterskap, sa landslagssjef Jonas Wille til NTB tidligere i uken.

– Det er selvfølgelig surt, men først og fremst for Sander. Nå må han restarte mentalt etter å ha tapt tre uker i prosessen. En slik forsinkelse er synd for både Kiel og landslaget, mener Wille.

Midt oppe i skadesituasjonen har Sagosen giftet seg med sin Hanna Bredal Oftedal. Han måtte ty til krykkene i kirkebryllupet 25. juni.

Men bryllupsreise blir det ikke tid til for håndballparet.

– Mange av tingene som er planlagt blir bare utsatt, har Sander Sagosen tidligere sagt til VG.

Hans siste sesong i Kiel blir uansett amputert. Neste sommer flytter han hjem til Trondheim og Kolstads nye storsatsing.