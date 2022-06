Rekdal etter LSK-tapet: – Det er på tide at folk innser realitetene

Kjetil Rekdal har formelig gitt opp seriegullet. Men det har ikke spissen hans.

TAPTE: Kjetil Rekdal (t.h.) valgte å bytte ut Ole Sæter (t.v.) etter 40 minutter. Det ga liten effekt.

12 minutter siden

Lillestrøm – Rosenborg 3 – 1 (2 – 1): I en halvtime så det ut til å bli en hvit dag på Åråsen. Men det var kanarifuglene som kunne kvitre høyest til slutt.

Tre dødballer ble avgjørende for Rosenborg mot Lillestrøm. Og kanskje også avgjørende for at det heller ikke i år blir gullfeiring på Lerkendal i november i år.