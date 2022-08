Skitopp ferdig: – Dyrhaugs første grep

Ingvild Bretten Berg fratrer som generalsekretær. Hun er enig med sin Norges Skiforbund om en sluttavtale.

Generalsekretær i Skiforbundet Ingvild Bretten Berg takker for seg.

30. aug. 2022 15:01 Sist oppdatert 7 minutter siden

Hun har arbeidet i Skiforbundet i 17 år, de siste fire som generalsekretær. Ingvild Bretten Berg fratrer stillingen 1. november 2022, melder Norges Skiforbund i en pressemelding.

– Gjennom dette har forbundet under min ledelse iverksatt satsninger på flere viktige områder for å kunne utvikle norsk skiidrett på en best mulig måte i årene framover. Jeg ser nå fram til å kunne ta fatt på nye og spennende oppgaver, sier hun i pressemeldingen.