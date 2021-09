Nå skal bryteprofilen endelig prioritere familien: – Det har ikke bare vært lykkelige stunder i karrieren

Bryteren Stig-André Berge frykter hva som skjer i hodet hans etter at karrieren er over.

Stig-Andre Berge er stolt far til veslejenta Natalie.

Mette Bugge

Nå nettopp

Pappa Berge holder godt rundt godungen Natalie, født i juni. Hun og storebror Nicklas er to viktige grunner til at han sier takk for seg som toppidrettsutøver etter over 20 år i bransjen.

Mandag 11. oktober, dagen etter at VM i Jordal Amfi er over, blir første dag i hans nye liv. Når VM-lyset på Jordal Amfi er slukket, og bryterne drar hjem hver til sitt, skal Berge endelig ordentlig hjem til sin familie i Rælingen.