Viktoria Øverby (18) ble nektet VM-plass. Isteden delte hun ut blomster.

– Et gufs fra fortiden, sier tidligere verdensmester.

– Irriterende at vi ikke får være med og bryte, sier Viktoria Øverby. I VMs programblad står hun som deltager, men må nøye seg med å dele ut blomster under medaljeseremoniene.

8. okt. 2021 11:37 Sist oppdatert nå nettopp

VM-drømmen hennes holdt på å bli virkelig. Men like før VM startet i Jordal Amfi, ble Viktoria Øverby (18) og tre andre påmeldte norske juniorjenter strøket av programmet. Begrunnelse: Det var for farlig for dem å delta.

Isteden måtte Viktoria ta på seg bunaden og ta til takke med jobb som blomsterpike på seiersseremoniene.