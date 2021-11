Borch fratatt IOC-tittel etter «boks-tabbe»: – Ren forglemmelse

OL-sølvvinner i roing, Kjetil Borch, hadde meg seg en boks Red Bull på podiet etter en verdenscupseier. Etterpå var han 25.000 kroner fattigere, han måtte sende medaljen tilbake og han mistet tittelen som ambassadør for IOC.

SENDTE MEDALJE TILBAKE: Kjetil Borch måtte sende premien han vant i verdenscupen i Italia i retur.

2. nov. 2021 18:13 Sist oppdatert nå nettopp

Nå forteller 31-åringen om dramaet i italienske Sabaudia 6. juni, det siste verdenscupløpet før OL, som kostet mye krefter, skapte voldsom irritasjon og som kunne ødelagt alt av forberedelser inn mot Tokyo-lekene. I det siste verdenscupløpet før OL tok Borch med seg en Red Bull-boks på podiet da han skulle hylles som vinner.

– Det var en ren forglemmelse, men konsekvensen var at jeg brøt de kommersielle reglene, sier Kjetil Borch til VG.

31-åringen var forberedt på å betale en bot, men ble sjokkert da det viste seg at det internasjonale roforbundet, FISA, ikke nøyde seg med å ilegge ham en bot på 2500 euro. Borch ble også fratatt tittelen FISA hadde gitt ham som IOC-ambassadør i kampen mot konkurranse-juks (Prevention of Competition Manipulation), han mistet seieren og ble senere bedt om å returnere medaljen etter verdenscupseieren.

– Det var ingen av funksjonærene som reagerte, sier Borch. Da han ba om å få utsatt klagefristen til etter OL, var svaret nei.

– Det var en overreaksjon. Jeg ville ta saken videre via advokat og fagforeningen NISO og om så helt til CAS (Den internasjonale voldgiftsretten for sport), men jeg kunne ikke ta den belastningen rett før OL. I begynnelsen ville de også straffe meg med dårligere ranking i OL. Det ble rettet opp, ikke spør meg hvorfor, sier Kjetil Borch.

Han synes det er sårt å miste ambassadørrollen sin.

– Definitivt. Jeg ser på meg selv som ærlig og redelig utøver, og når folk innad i FISA anbefalte og pekte på meg til den ambassadørrollen så er det ekstra skuffende det som har skjedd.

VG sendte en henvendelse til FISA mandag kveld, men har ikke fått svar.

VISTE MUSKLER I FINALEN: Kjetil Borch viser stolt frem OL-sølvet han tok i singlesculler i juli.

Og dette er ikke den eneste gangen Kjetil Borch har vært oppgitt denne sesongen. Nå som den er over velger han å fortelle om flere forhold som har plaget ham inderlig.

Under verdenscupen i Zagreb i Kroatia i mai hevder Borch at han ble truet med såkalt «no show» av utålmodige dopingtestere. «No show» er det samme som en positiv dopingprøve.

I et innlegg på Instagram forteller roeren om episoden.

–Jeg ga antidoping-kontrollørene beskjed om at jeg trengte litt mer enn 15 minutter for å gå gjennom løpet rent mentalt. Det er noe jeg alltid gjør. Da jeg slo opp øynene etter 15 minutter med meditasjon, sto det fem sinte menn foran meg, sier Borch.

Han hevder at de truet ham med at det ville bety «nektet dopingprøve» dersom han ikke møtte på dopingkontoret innen syv minutter.

– Det ville vært ensbetydende med en positiv test. Jeg var på kontoret 55 minutter etter at jeg ble etterlyst. Der ventet jeg 35–40 minutter før jeg kunne levere en urinprøve fordi jeg var dehydrert etter løpet.

– Jeg fortalte dem at jeg kjente rettighetene mine og at jeg følte det veldig ubehagelig, sier han.

Borch sier også at han ringte det norske antidopingbyrået som slo fast at han var i sin fulle rett til å «gå gjennom løpet» etter konkurransen.

– Jeg endte opp med å få en advarsel fra FISA og jeg ble bedt om å beklage overfor dopingkontrollørene fordi jeg ikke hadde klart å levere en urinprøve tidligere på det som var en nasjonal fridag for kontrollørene. De ville gå hjem, skriver Kjetil Borch.

– Jeg oppfattet det som en trussel fra dopingkontrollørene, den verste trusselen du kan få, sier han til VG.

Han var heller ikke fornøyd under Tokyo-OL, da han tok sølv i singlesculler. Etterpå viste det seg at man ikke tok blodprøver av medaljevinnerne.

– Vi har vært gjennom et år uten dopingtesting på grunn av corona-pandemien, så kommer vi til et OL og blir bare testet med urinprøver og ikke blodprøver. Det er helt hinsides. Jeg sa på forhånd at dette kunne bli dopernes-OL, og det ble det. Ingen dopingkontrollører fikk anledning til å krysse landegrensene i tiden med nedstenging. Her er det «mørkemenn» som har gnidd seg i hendene. Dette var dopernes store mulighet, beskriver roeren og sier han er heldig som driver med en sport som er «preget av særdeles lite doping på grunn av at det er lite penger i sporten».