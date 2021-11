Michel Platini og Sepp Blatter tiltalt for bedrageri

Den sveitsiske påtalemyndigheten har tatt ut tiltale for bedrageri mot de tidligere fotballtoppene Michel Platini og Sepp Blatter, melder AP.

Sepp Blatter (t.v.) og Michel Platini er igjen i søkelyset.

NTB

9 minutter siden

Platini og Blatter ble i 2015 utestengt fra fotballen i fire år etter en korrupsjonsskandale som blant annet innbefattet en pengeoverføring mellom dem.

Den tidligere Uefa-presidenten Platini har hele tiden nektet skyld og sier at han er utsatt for et komplott. Blatter ble også idømt en lang utelukkelse fra idretten. I mars ble straffen til den 85 år gamle tidligere Fifa-presidenten forlenget til å vare fram til juni 2028.

I juni ble det klart at Platini var på vei tilbake til fotballen. Han skal bli den franske representanten i den internasjonale fotballspillerforeningen FIFPro fra og med november.

Platini var fortsatt under etterforskning av sveitsiske myndigheter da han fikk jobben.

Nå er det altså klart at påtalemyndigheten i Sveits har tatt ut tiltale mot ham og Blatter for svindel. Det skal være samme betaling som de ble straffet for i 2015 det er snakk om.

– Denne betalingen har skadd Fifa og urettmessig beriket Platini, sier den sveitsiske påtalemyndigheten i en uttalelse.