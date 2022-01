Ferrari likestiller Leclerc og Sainz: – Kan igjen bli et toppteam

Ferrari har bestemt seg for å likestille Charles Leclerc (24) og Carlos Sainz (27) i 2022-sesongen. Ekspertene tror at den legendariske bilfabrikken kan komme tilbake på toppen.

DUO: Carlos Sainz (t.v.) og Charles Leclerc fotografert under USA Grand Prix 2021.

Ferrari kom på 3. plass og ble «best of the rest» i 2021-sesongen – bak de to suverene Red Bull og Mercedes.

Nå snakker mange i motorsportsmiljøet om at Ferrari kan ha jobbet bedre med den nye 2022-bilen – med helt nye regler for bilene – enn det Red Bull og Mercedes fikk tid til i deres intense kamp om VM-tittelen både for førere og konstruktører.

Da Red Bull-sjefen Christian Horner blir spurt om de kan ha vært for mye opptatt av 2021-sesongen og ikke har forberedt seg godt nok på de nye reglene, svarer han slik ifølge motorsport.com:

– Hvis Ferrari dukker opp med den raskeste bilen og knuser oss på starten av 2022-sesongen, så kan du si at det sannsynligvis er på grunn av vår jobbing med 2022-bilen.

– Men vi kjenner alle til de store endringene til 2022, og jeg tror vi har brukt ressursene riktig.

Fakta Formel 1-VM 2021 1. Max Verstappen, Red Bull 395,5. 2. Lewis Hamilton, Mercedes 387,5. 3. Valtteri Bottas, Mercedes 226. 4. Sergio Pérez, Red Bull 190. 5. Carlos Sainz, Ferrari 164,5. 6. Lando Norris, McLaren 160. 7. Charles Leclerc, Ferrari 159. Vis mer

Ferraris sportsdirektør Laurent Mekies derimot er sikker:

– Vi har vært veldig klar fra tidlig om at vi har tenkt 2022-utvikling. Vi har stått på det hele tiden. Kampen med McLaren om 3. plassen i VM har ikke blitt påvirket av det.

– Den eneste utviklingen vi hadde i andre halvdel av 2021 var hybriden – som er noe vi skal bruke neste år, sier sportsdirektøren ifølge motorsport.com.

Det var store forventninger til Charles Leclerc i 2021 – ikke minst etter hans sterke 2019-sesong med 4. plass i VM og to seirer. Men nykommeren i Ferrari Carlos Sainz var to plasser bedre enn Leclerc i VM 2021.

Team-sjefen Mattia Binotto er nå klar på at Sainz og Leclerc vil starte på like fot i 2022 ifølge Autosport:

– Det er alltid teamet som er prioritert, ingen tvil. Vi kommer ikke til å ha noen førstefører eller annenfører. Vi kommer til å diskutere det basert på hvordan de ligger an på banen.

Viaplay-kommentator Atle Gulbrandsen tror det er fornuftig å likestille Leclerc og Sainz:

– Jeg tror det er lurt da det viste seg i 2021 at Sainz kanskje var sterkere enn Leclerc. Det hadde nok ikke Ferrari trodd på forhånd. Sainz var en av 2021-sesongen store positive overraskelser, sier Gulbrandsen til VG.

– Det går mange rykter om at Ferrari ligger godt an med de nye bilene for 2022, samt at de skal ha funnet noe ekstra med tanke på at det neste år skal kjøres med 10 prosent etanol i drivstoffet. Om ryktene stemmer, kan Ferrari igjen bli et toppteam, fortsetter Formel 1-kommentatoren.

Han kaller Ferrari en «joker» bak Red Bull og Mercedes.