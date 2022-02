Kilde klar for å ta OL-revansje: – Aldri hatt det sånn før

Aleksander Aamodt Kilde (29) står med seks seirer og én annenplass denne sesongen. Det har skapt et enormt forventningspress på at bærumsgutten skal ta sin første mesterskapsmedalje under OL i Beijing i februar.

KLAR FOR OL: Aleksander Aamodt Kilde er i sitt livs form før lekene i Beijing i februar, og er klar for å ta sin første mesterskapsmedalje.

– Det er for godt til å være sant nesten, men jeg tar det jeg, med åpne hender, sier Aleksander Aamodt Kilde til VG om formen han er i før OL.

Og det gode formen gir Lommedals-løperen store ambisjoner før mesterskapet:

– Jeg har alltid mål om å vinne renn, og det blir litt det samme i OL, føler jeg. Man må tørre å dra dit med en forståelse om at ting kan gå veldig bra, men samtidig en tanke om at denne sporten er ganske brutal og det er små marginer. Slik sesongen har gått til nå er det jo rene feil som skal til for at det ikke går min vei.

Fakta Aleksander Aamodt Kilde i 2021/22-sesongen: 27. november: Utfor i Lake Louise, Canada – 9. plass 2. desember: super-G i Beaver Creek, USA – DNF 3. desember: super-G i Beaver Creek, USA – 1. plass 4. desember: Utfor i Beaver Creek, USA – 1. plass 17. desember: super-G i Val Gardena, Italia – 1. plass 18. desember: Utfor i Val Gardena, Italia – DNF 28. desember: Utfor i Bormio, Italia – 6. plass 29. desember: super-G i Bormio, Italia – 1. plass 13. januar: super-G i Wengen, Sveits – 2. plass 14. januar: Utfor i Wengen, Sveits – 1. plass 15. januar: Utfor i Wengen, Sveits – 7. plass 21. januar: Utfor i Kitzbühel, Østerrike – 1. plass 22. januar: Utfor i Kitzbühel, Østerrike – 6. plass Vis mer

Seks seiere, én 2. plass, to 6.-plasser, 7. plass og 9. plass er fasiten så langt denne sesongen. På spørsmål om pallplasser har blitt normalen og om 6.-, 7.- og 9.-plasser nå bare er en dårlig dag, ler Kilde litt før han svarer:

– Det er morsomt at du sier det, for det er litt sånn jeg føler det. Jeg blir mye mer skuffet over en 7. plass nå, enn det jeg noen gang har gjort. Og det er ofte på en dårlig dag jeg blir seks, syv og ni. Jeg har aldri hatt det sånn før, og det normale har vært å ligge topp-fem om dagen.

REVANSJE: Aleksander Aamodt Kilde er klar for å revansjere de skuffende resultatene fra 2018-OL i Pyeongchang.

Mye å revansjere

Pyeongchang-OL i 2018 ble alt annet enn en suksess for Kilde. Fartskanonen hadde byttet ut Atomic med Head og hadde store mål før mesterskapet. Dessverre endte det med følgende resultater: Kombinasjonen: 21. plass. Utfor 15. plass. Super-G: 13 plass. Storslalåm: Kjørte ut.

– Jeg kom inn i det OL-et og hadde like troen som jeg har nå. Men det var litt naivt på en måte. Det å bytte skimerke tar tid. Man kan kjøre fort på trening og alt det, men så kommer det til en punkt hvor jeg kjenner at jeg trenger litt tid på meg for at dette kommet til å funke. Så kan man selvfølgelig sette spørsmål ved hvorfor jeg byttet skimerke rett før en OL-sesong ... men spist er spist, som de sier, forteller han mens han ler litt av det.

Foran OL i Beijing er på ingen måte målene satt noe ned, presset er enda høyere, men Kilde er tilbake på Atomic. Nå regnes han som et av Norges største gullhåp.

VELLYKKET BYTTE: Aleksander Aamodt Kildes comeback med Atomic må kunne sies å ha vært veldig vellykket. I første sesong tilbake på de røde plankene vant han verdenscupen sammenlagt og har tatt åtte verdenscupseiere siden han forlot Head.

– Jeg har nå kommet til et punkt hvor jeg kjenner at ting funker, og får betalt for de valgene jeg har gjort, selv om det har vært litt tøft til tider.

– Hva er det tøffeste valget du har tatt?

– Begge gangene jeg byttet var veldig vanskelig, egentlig. Det var veldig urutt å bytte fra Atomic. Jeg var litt sånn at jeg var keen på å prøve noe nytt og hadde ståltroen på at dette kom til å bli dødsbra. Jeg fikk jo bra support av Head, men så tar det jo tid da, og den tålmodigheten hadde jeg ikke helt i starten, forteller han og fortsetter:

– Så da var jeg egentlig bare keen på å gå tilbake på det trygge og gode. Og da hadde Atomic utviklet seg veldig bra på de to årene jeg var borte, så når jeg da prøvde Atomic, var ikke det valget så veldig, veldig vanskelig å ta.

SAND: Da OL-bakken ble presentert i februar 2021 var det sand i bakken. Det kan det også være når OL-utforen skal kjøres i februar 2022. Det er kun ti kilometer fra foten av Gobi-ørkenen til Shijinglong Ski Resort, hvor OL skal kjøres.

Store mål for superparet

Fartskanonen er ikke den eneste som har øynene rettet mot seg før lekene i Beijing. Også hans kjæreste, Mikaela Shiffrin er en av de største gullfavorittene på kvinnesiden.

– Det er jo bare en drømmesituasjon å være i. Det blir jo nesten ikke bedre enn det. Å ha muligheten til å være i den posisjonen er jo rått. Hun har vært i den situasjonen hele sin karriere, men for min del ... jeg vil ikke si at det er nytt, men det er hvert fall mer realistisk å tenke på, og det er ganske kult å kjenne på må jeg innrømme.

– Vi er bevist på hva vi kan få til og hva som er målene for sesongen. Hun er veldig «keen» på å ta storslalåmkulen, det er vel hennes største mål for sesongen. Og for min del vet hun at jeg ikke har noen medaljer i noen mesterskap, så det er jo et stort mål.

SUPERPAR: Aleksander Aamodt Kilde og amerikanske Mikaela Shiffrin offentliggjorde i mai 2021 at de var kjærester. Her avbildet fra kvinnenes storslalåmrenn i Sölden i oktober 2021.

Fakta Mikaela Shiffrin: Født: 13. mars 1995 (26 år) Fra: Vail, Colorado, USA Yrke: Alpinist Debuterte i verdenscupen: 11. mars 2011 (som 15 åring) OL-medaljer: To gull og ett sølv VM-medaljer: Seks gull, to sølv og tre bronser Verdenscupseiere: 73 Cuper: Verdenscupen sammenlagt tre ganger, slalåmcupen seks ganger, storslalåmcupen én gang og super-G-cupen én gang. Vis mer

– Men så har jo begge lyst til å vinne renn, så vi stiller veldig likt der. Det er veldig unikt. Det er ikke så ofte man er i en situasjon hvor man har en dame som kan «pisse på deg».

Kilde bekrefter til VG at han skal kjøre super-G, utfor og kombinasjonen i OL. Lagkonkurransen er han derimot litt usikker på hvordan det blir med, og han kjører ikke storslalåm ettersom de plassene er tatt av andre løpere.

– Der får jeg ikke plass, for å være helt ærlig. Der må jeg gi fra meg stafettpinnen. Der har jeg ikke noe valg. Det er andre som kommer før meg der, og det er helt greit og gøy. Det er veldig fortjent av de som får de plassene, sier han.