OL-stedet fremstår som en spøkelsesby: – Det er trist

ZHANGJIAKOU (VG) Verdens strengeste kontrollregime for covid-19 bidrar til at OL-byen Zhangjiakou virker forlatt og øde bare dager før lekene starter.

forrige









fullskjerm neste EKSTREME TILTAK: OL-arbeidere i «romdrakter» som dette er et vanlig syn i Zhangjiakou. 1 av 4 Foto: ROMAN PILIPEY / EPA

31. jan. 2022 17:53 Sist oppdatert nå nettopp

Aftenposten samarbeider med VG-sporten. Derfor får du som Aftenposten-leser også artikler og tjenester som er laget av VG.

– Det er litt trist at det blir sånn. Det er fantastiske bygg og arenaer her. Det kunne blitt veldig fint, og det kan det jo fortsatt bli, men det er dødt her nå, medgir langrennssjef Espen Bjervig overfor VG her i Nord-Kina.

Rundt 200 kilometer fra Beijing ligger Zhangjiakou. Området rundt den landlige byen er kjent som en del av fattigdomsbeltet som omkranser nasjonens folkerike hovedstad. De siste årene har regionen blitt en av Kinas viktigste satsingsområder for vintersport.

TRIST: Slik betegner langrennssjef Espen Bjervig smitteverntiltakenes betydning for stemningen i OL-byen Zhangjiakou. Foto: Heiko Junge, NTB

De kommende ukene skal Therese Johaug og Johannes Høsflot Klæbo gå for gull på stedets nye langrennsstadion. Tiril Eckhoff og Johannes Thingnes Bø vil kjempe for de samme medaljene på skiskytterarenaen. Samtidig er snowboarderen Marcus Kleveland og de norske hopperne blant øvrige norske OL-håp som vil innlosjeres i utøverlandsbyen i Zhangjiakou.

– Det blir ikke noen folkefest, men det er uansett gjevt å kjempe om olympiske medaljer. Det i seg selv er nok mer enn god nok motivasjon for de aller fleste, sier skiskytternes landslagssjef, Per Arne Botnan.

I skrivende stund viser temperaturmåleren minus 16 grader, men vinden gjør at værmeldingen konstaterer minus 27 i praksis. Det tørre klimaet gjør at byen nesten 2000 meter over havet sliter med vannmangel. Alt av snø på idrettsstadionene er kunstig laget – blant annet med hjelp av vannforsyninger fra rør tilknyttet områder flere hundre kilometer unna.

Kinas vintersportssatsing er nøye gjennomtenkt. Landets styresmakter har investert milliarder i et forsøk på å gjøre Zhangjiakou til Kinas svar på de europeiske alpene.

KAN BLI NORSKE GULL: Hopp- og skiskytterstadion ligger i nærheten av hverandre. Foto: AP

I forbindelse med den vellykkede OL-søknaden i 2015 hvor Kina ble tildelt årets mesterskap, garanterte myndighetene for at minst 300 millioner kinesere ville ta aktiv del i vintersport innen 2022. Nylig kunngjorde det nasjonale statistikkbyrået at Kina har overgått målet – med totalt 346 millioner brukere i tiden siden nasjonen fikk de olympiske lekene.

– Realiseringen av målsettingen bør tilskrives investeringene i utvikling av fasiliteter, utdanning av ungdommer i skolen og forbedringen av trening på grasrotnivå, sier Wang Yuxiong til den statsstyrte avisen China Daily.

Han er direktør ved Universitet for finans og økonomi i Kina.

– Dette er bare begynnelsen på en bærekraftig satsing på vintersportssektoren i Kina, mener Wang. Ifølge en ny rapport omtalt av OL-magasinet «Inside The Games» kan omsetningen knyttet til Kinas vintersportsaktiviteter snart passere 140 milliarder kroner i året.

Det skyldes blant annet økende turisme etter utvikling av infrastruktur og skiresorter i byer som Zhangjiakou. Men akkurat nå føles plassen forlatt. Det er knapt lokale mennesker å se noe sted.

NYE TOG: Kinesiske myndigheter har bygget et høyhastighetstog som kutter transporttiden fra fire til under en time fra Beijing til Zhangjiakou med hjelp av 350 kilometer i timen som et ledd i satsingen på byen som vintersportssted.

Butikker og restauranter er stengt. Byen fremstår som nedstengt. Vanlige publikumsbilletter vil heller ikke bli lagt ut for salg. De som får en rolle under OL – utøvere, støtteapparat, frivillige og medier – er innlemmet i bobler i OL-byene Beijing, Yanqing og her i Zhangjiakou.

Man får aldri lov til å bevege seg ut av de inngjerdede områdene på egen hånd. Forrige sommer arrangerte Japan OL under strenge tiltak i Tokyo. Beredskapsnivået til kineserne i kampen mot coronaviruset er likevel noe helt annet.

– Det er en annen dimensjon, konstaterer langrennssjef Bjervig.

Mens Europa er i ferd med å åpne opp, jobber Kina hardt for å holde OL-boblene lukket. Daglige PCR-tester av rundt 2900 utøvere og alle andre involverte, fullt smittevernutstyr og lukkede områder er bare noen av virkemidlene. Under dagens frokost foretok personalet overflateprøver i jakten på viruset som har herjet verden i to år. Bak høye pleksiglass sto en kokk i «romdrakt» og laget omeletter med munnbind og visir foran ansiktet.

KOKK I ROMDRAKT: Slik serveres frokosten i OL-byen.

På innsiden rant svetten. Pusten var tung. For vaskepersonell, resepsjonister og andre OL-medarbeidere er situasjonen den samme. Ingen fraviker likevel myndighetenes instrukser.

– De som har kommet ned hit av utøvere og støtteapparat, opplever smittevernet som veldig trygt, forteller Norges OL-lege, Aasne Hoksrud.

På utsiden av OL-boblene har Kinas 1,4 milliarder innbyggere levd med nedstengninger, overvåkning, massetesting og klare vaksineoppfordringer i lang tid. Basert på antall smittede og døde, har myndighetene lykkes i kampen mot viruset etter å ha opplevd en voldsom vekst i antall coronatilfeller i starten av pandemien.

Ifølge VGs oversikt har Kina så langt rapportert om i overkant av 4800 covid-19-relaterte dødsfall. I USA har til sammenligning over 883.000 av nasjonens drøyt 330 millioner innbyggere mistet livet til sykdommen.

HYPPIGE TESTER: Alle som har en funksjon under OL PCR-testes daglig. Her i resepsjonen på hotellet hvor VG bor.

De psykososiale kostnadene av det strenge regimet er det bare Kinas innbyggere som kan uttale seg om, men ytringsfriheten er som kjent et omstridt tema. Det samme er andre grunnleggende menneskerettigheter. President Xi Jinping og resten av styresmaktene har brukt 35 milliarder kroner på prestisjeprosjektet OL 2022.

De kommende ukene er planen at Kina skal skinne som vertsnasjon for 90 ulike deltagerland og hundrevis av millioner av TV-seere verden over. Aller helst skal det ikke snakkes om hverken uigurer eller andre utsatte folkegrupper. Da kan man bli straffet, noe myndighetene har advart om før OL-ilden tennes i Beijing på fredag.

STILLE: Kun en person fra produksjonsselskapet til Den internasjonale olympiske komité er innom butikken på pressesenteret i Zhangjiakou.

For Norges del starter mesterskapet allerede onsdag, når Norges curlingektepar skal spille mot Canada. Lørdag skal flere norske medaljekandidater i aksjon for første gang.

Først ut er langrennskvinnenes 15 kilometer, hvor Therese Johaug er favoritt til å ta karrierens første individuelle OL-gull. Discovery er rettighetshaver på TV og viser mesterskapet blant annet på TV Norge. Oversikt over samtlige konkurranser og norske utøvere kan du lese om i VG Sportens OL-studio.

Kilder: Bloomberg, Inside The Games, Reuters