Sjefen til Dennis Hauger: – Han var en guttunge. Nå er han en mann.

Mannen som avgjør fremtiden til Dennis Hauger (18), Helmut Marko (78), heller kaldt vann i blodet på nordmenn som tar det som en selvfølge at Norges stortalent skal bli Formel 1-fører.

GODE BUSSER: Helmut Marko (t.v.) og Dennis Hauger.

10. sep. 2021 12:37 Sist oppdatert nå nettopp

I et eksklusivt intervju med VG er den mektige Red Bull-profilen opptatt av at det ikke skal stilles unaturlige forventninger til Formel 3-helten Hauger:

– Det første året i Formel 3 var ikke bra. Nå imponerer han stort. Ingen vet hva som kommer til å skje i Formel 2. Om Dennis kommer til Formel 1 eller ikke, avhenger av hvordan han gjør det i Formel 2, sier Marko på telefonen til VG.

– Hvor lenge må han være i Formel 2 før han eventuelt kan ta steget opp?

– Gjerne bare ett år!

Dennis Hauger har dominert i Formel 3-mesterskapet denne sesongen, og alt ligger til rette for norsk gull. Som VG avslørte midt i august, så er fremtiden avgjort:

– Han skal kjøre Formel 2 neste år, sier Helmut Marko.

Ved siden av teamsjefen Christian Horner er Marko den mektigste i Red Bull-systemet, selv om han offisielt bare har status som konsulent.

Han kjenner til den store oppmerksomheten om Dennis Hauger for tiden, noe som delvis skyldes at Norge aldri har hatt en Formel 1-fører og nå ser muligheten. Finland (9), Sverige (11) og Danmark (5) har hatt en rekke førere gjennom årene.

– Dennis beveger seg i veldig positiv retning og er den mest talentfulle føreren fra Norge noen gang. Men lag ikke noe eventyr! Han må ta steg for steg, som alle andre, understreker Helmut Marko.

– Hva har imponert deg mest i 2021?

– Han har kjørt så modent og bra. Han hadde én feil tidlig i sesongen, men ellers... Og han viser gang på gang at han har farten inne.

– Hvordan har han utviklet seg som person?

– Før var han en guttunge. Nå er han blitt en mann. Han har vokst veldig og har en fin personlighet. Alt er positivt i øyeblikket!

– Kommer dere i Red Bull til å støtte ham økonomisk i 2022?

– Vi forhandler om det nå, så det er for tidlig å si. Om et par uker er nok ting klart.

Sist helg vant Dennis Hauger søndagsløpet på nederlandske Zandvoort. Hauger startet i beste startposisjon, var aldri truet og økte med seieren forspranget i sammendraget. 18-åringen leder overlegent før siste VM-runde i Sotsji. Seieren var Haugers fjerde for sesongen.

– Det var veldig imponerende, sier Helmut Marko.

– Han avgjorde mer eller mindre Formel 3-mesterskapet den helgen. Han var uheldig med et lite uhell på lørdagen, men generelt er vi veldig fornøyd. Jo, det blir Formel 2 neste år!

– 2020 som helhet?

– Det har vært et veldig bra år for Dennis. Han har tatt et nytt steg. Det er hele tiden nye steg å ta. Nå får vi se om han også klarer det neste.

VG har forelagt Markos uttalelser for Atle Gulbrandsen, som både er Formel 1-kommentator på Viaplay og sportssjef i Norges Bilsportforbund. Han sier:

– Jeg er glad for at Marko er såpass direkte og nøktern. Ettersom vi aldri har hatt en Formel 1-fører fra Norge før, er det lett for oss å ta litt av når vi ser suksessen til Dennis. Men Marko har helt rett, alt avhenger av hvordan Dennis gjør det i Formel 2.

Så legger Gulbrandsen til:

– Jeg tror Markos nøkternhet bare motiverer Dennis.