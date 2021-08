VM-helten får ikke være med i OL

– Irriterende og urettferdig, sier kombinertløper Gyda Westvold Hansen.

Snart venter fem renn i to land. Oppvarmingen foregikk i Midtstubakken. Gyda Westvold Hansen er klar.

Sist vinter sto VM omsider på programmet for kvinnekombinert. Neste steg vil være OL. Men den døren er foreløpig lukket.

– Jeg synes det er kjedelig. Det er irriterende. Mange av argumentene er at nivået ikke er godt nok. Nivået ville raskere blitt bra hvis vi fikk være med i OL, sier hun.

Kombinertherrene trener mot OL i Beijing i 2022. Hansen og de andre kvinnene må konsentrere seg om verdenscupen som det gjeveste kommende vinter.

– Jeg mener at det er urettferdig, sier hun.

Hansen tenker på hoppkvinnene som opplevde det samme før de endelig kom med i det gode selskap i Sotsji-OL. Hun håper at kombinert skal slippe mange år uten olympiske leker å strekke seg mot. Neste mulighet kan være OL i Milano i 2026.

I ski-VM hadde kvinnene kun én øvelse. I VM i 2023 blir det i alle fall to. Da står mixedteam på programmet, to kvinner og to menn.

Tenker langsiktig

Det Hansen vet, er at hun skal satse fullt og helt fremover. VM i 2025 skal gå i Trondheim, byen der hun bor. Det var der, i samarbeid med trener Thomas Kjelbotn, at hun fortalte klart og tydelig hva hun tenkte da hun var yngre.

To år før kombinertutøver Gyda Westvold Hansen deltok i ski-VM i Oberstdorf sist vinter, sa hun noe som fikk trener Thomas Kjelbotn til å lytte litt ekstra:

«Jeg skal vinne VM, Thomas. Hører du hva jeg sier? Jeg skal vinne VM!»

Utøveren fra Dalsbygda, niesen til Therese Johaug, vant historiens først tittel i kombinert for kvinner. Hun la grunnlaget i bakken, og var suveren i løypa.

– Viktig å være ærlig

Nå, et halvt år senere, er 19-åringen og resten av laget i gang med forberedelse til vinterens verdenscup, men først er det Sommer Grand Prix. De fem rennene skjer i Tyskland og Østerrike. De to første går i helgen.

Hoppingen i Midtstubakken før avreisen ga en trygghet. Trener Thomas Kjelbotn drar med et lag på fem kvinner, inkludert verdens beste.

Verdensmesteren kommenterer hvorfor hun turte å være så «tøff i trynet så tidlig».

– Jeg har alltid sagt at hvis jeg har satt meg mål, så skal jeg nå dem. Allerede i femteklasse, da kombinert ikke var noe alternativ, drømte jeg om å bli verdens beste skihopper. Da jeg senere sa det høyt, var det fordi jeg følte at det var viktig å være ærlig med treneren min, slik at han skulle kjenne målene mine. Da fikk vi lagt en skikkelig plan.

Helnorsk pall. Gyda Westvold Hansen tok VM-gullet foran Mari Leinan Lund (t.v.), og Marte Leinan Lund.

Kjelbotn karakteriserer tenåringen som unik. Mange utøvere kan tenke og drømme om det samme, men målet kommer ikke ut av deres munn.

– Gyda er ung, og det å tørre å si det såpass direkte – det ligger en forpliktelse i det. Det er skummelt å si det høyt, fordi fallhøyden er så stor.

Verdensmester! Gyda Westervold Hansen innfridde i ski-VM.

Bestemte seg tidlig

Nå forteller hun om valget hun gjorde tidlig i karrieren, om å gi alt for det hun trodde på. Derfor ble det naturlig å flytte til Trondheim for å gå på skole der og trene i et anerkjent hopp- og kombinertmiljø.

I trønderhovedstaden bor olympiske – og verdensmestere i kombinert. Hansen har funnet seg godt til rette. Treneren bor bare et par hundre meter unna. Like i nærheten bor også landslagssøstrene Mari og Marte Leinan Lund, som også tok medaljer i VM.

Da østerdølen sto på toppen av pallen følte hun det enormt stort.

– Det var dette jeg hadde drømt om siden jeg var bitte liten. Og da var det deilig å innfri på den måten.

Hansen får likevel et mesterskap kommende vinter. Hun skal delta i junior-VM og forsvare gullet fra 2021. Planen er klar: Gull!



Fakta Gyda Westvold Hansen Født: 20. april 2002 Klubb: Nansen Idrett: Kombinert Kommer fra: Dalsbygda Bosatt: Trondheim Meritter: Ett VM-gull, to gull og to sølv i junior-VM, gull i ungdoms-OL, to NM-gull. Tok i desember 2018 Norges første internasjonale seier i kombinert for kvinner. Kom også på annenplass sammenlagt i kontinentalcupen 2018/19. Har 2. plass fra det eneste verdenscuprennet. Vis mer