22-åring undertegnet milliardkontrakt

Luka Dončić vakte oppsikt da han nær ledet lille Slovenia til OL-finalen i Tokyo. Nå skriver den 22-år gamle basketballstjernen historie ved å ved å undertegne en spesialkontrakt med NBA-laget Dallas Mavericks – verd 1,8 milliarder norske kroner.

MILLIARD-GLISENE: Luka Dončić (t.h) og Dallas Mavericks-eier Mark Cuban virket fornøyd da Slovenias basketballstjerne offisielt undertegnet sin femårskontrakt i Ljubljana tirsdag.

44 minutter siden

– Det er en drøm som går i oppfyllelse, uttalte Luka Dončić ifølge ESPN da slovenerens nye femårsavtale ble kjent under en pressekonferanse i Intercontinental hotell i Ljubljana tirsdag.

207 millioner dollar, det vil si drøyt 1,8 milliarder kroner etter dagens valutakurs, er den best betalte kontraktsforlengelsen undertegnet av en nykommer (rookie) i verdens beste basketballiga. Spesialkontrakten – «rookie maks extension» – kommer i stand som følge av at Luka Dončić som «rookie» er valgt inn i NBAs All star-lag to ganger.

Dončić er en av kun fire spillere som er blitt det før fylte 23 år.

Han har spilt tre sesonger i NBA etter at han kom til Dallas Mavericks fra spanske Real Madrid i 2018 og ble valgt til Årets nykommer sesongen 2018/19.

Dette gjorde Dončić som Real Madrid-spiller for snart fire år siden:

Luca Dončić og hans agent Bill Duffy ble forelagt milliardkontrakten i Ljubljana mandag. Seks av Dallas Mavericks’ øverste sjefer hadde tatt turen fra Dallas til Slovenias hovedstad for å overvære kontraktsundertegnelsen, blant annet eieren Mark Cuban – god for cirka 40 milliarder kroner, ifølge økonomimagasinet Forbes – og treneren Jason Kidd.

– I forbindelse med denne kontrakten, er jeg glad for å kunne fortelle at jeg vil legge mer krefter i «The Luka Dončić Foundation», sier Luca Doncic.

PÅ VAKT: Dallas Mavericks guard Luca Dončić i duell mot Miami Heats Trevor Ariza under en NBA-kamp 4. mai.

Hans veldedige stiftelse vil åpenbart bli tilgodesett med en god del penger fra Dončić kommende lønnsutbetalinger. De vil blant annet gå til oppussing av basketbaner i hjemlandet og Dallas-staten Texas.

Slovenia spilte sin første OL-turnering i basketball i Tokyo. Den unge og lille nasjonen (to millioner innbyggere) åpnet den med å slå Argentina 118–100. Luka Dončić sørget alene for 48 poeng. I semifinalen mot Frankrike var Dončić Slovenia (90–89) – ett sekund før slutt – et par franske fingertupper fra å gå til gullfinalen.

I den slo USA Frankrike 87–82, mens Slovenia tapte 93–107 i kampen om OL-bronsemedaljen. Slovenia endte på 31. plass i OLs medaljestatistikk med tre gullmedaljer, en sølvmedalje og en bronsemedalje.

Janja Garnbret – også hun 22 år gammel – vant OL-gull for Slovenia i klatring.

Norge (20. plass) vant fire gullmedaljer, to sølvmedaljer og to bronsemedaljer, USA på topp vant totalt 113 medaljer: 39 gull, 41 sølv og 33 bronse.