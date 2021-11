Åtte dager før VM: Norge knuste verdensmesteren

BERGEN (VG) (Norge-Nederland 36–21) Katrine Lunde reddet og håndballjentene viste lovende takter. Den regjerende verdensmesteren ble satt på plass åtte dager før Norge åpner VM mot Kasakhstan.

LIKE STERK: Katrine Lunde leverte en ny god landskamp sammen med keeperkollega Silje Solberg.

Stine Bredal Oftedal og Nora Mørk var tilbake på landslaget for første gang etter OL-bronsen i august. Nøkkelspillerne startet litt ruskete og Nederland ledet halvveis i 1. omgang.

Men så fikk Norge opp farten. Katrine Lunde reddet straffe fra Lois Abbingh, som avgjorde VM-finalen fra nettopp straffemerket to sekunder før slutt i 2019.

Superveteran Lunde serverte også Sanna Solberg-Isaksen omgangens mest fartsfylte mål med en glimrende kontringsball. Mens Emilie Hegh Arntzen sto for forarbeidet da Henny Reistad scoret vakkert på en flyver.

Også debutant Emilie Hovden markerte seg med en scoring. Hun kan ta den siste plassen i VM-troppen etter Stine Skogrands forfall på grunn av at hun skal ha barn nummer to. Storhamar-spilleren fulgte opp med scoring nummer to etter pause.

I tillegg kom Vilde Ingstad inn og styrket forsvarsspillet spesielt. Den skadeforfulgte Oslo-jenta gjør det sterkt med Reistad & co. i Esbjerg og går mot sitt første mesterskap siden 2018.

Norge ledet 19–11 ved pause etter å ha vunnet det siste kvarteret av omgangen 12–3 med mange annetvalg på banen.

STERK I BERGEN: Nora Mørk leverte seks mål. Her sammen med trenerduoen Tonje Larsen og Thorir Hergeirsson.

Norge satte Nederland på plass med to mål i Tokyo-OL. Nå har de fått sin største stjerne fra VM-gullet tilbake fra skade. Men Estavana Polman dominerte slettes ikke foran 1774 tilskuere i Åsane Arena.

Bredal Oftedal og Mørk kom tilbake på banen etter pause. Og satte umiddelbart sitt preg på målfesten. Nora Mørk serverte Kari Brattset Dale en målgivende bak ryggen før hun hamret inn 23–11 noen minutter ut i 2. omgang.

Silje Solberg reddet straffe og fulgte opp Lunde i mål. Mens søsteren Sanna viste at hun har beholdt farten fra OL. Venstrekanten ble norsk toppscorer med syv mål i tillegg til å levere godt i forsvar. Hun ble kåret til banens beste.

Hun ble fulgt godt opp av Mørk med seks, Reistad med fem, mens Kristine Breistøl hamret inn fire mål. Sistnevnte har et distanseskudd som det kan bli god bruk for i Spania.

Norge fortsetter VM-oppkjøringen i Bergen mot Sør-Korea lørdag og Russland søndag. I neste uke går ferden til Castello ved Valencia. Der venter Iran og Romania i tillegg til Kasakhstan i VMs gruppespill.