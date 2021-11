Sjokkert over arrestasjonen: – Jeg fikk vondt i magen

Flere reagerer sterkt på pågripelsen i Qatar. NRK-profil Susann Michaelsen (48) beskriver behandlingen av kollegaene som «skremmende og surrealistisk».

REAGERER: Susann Michaelsen følte seg ikke trygg på at kollegaene Halvor Ekeland og Lokman Ghorbani ville komme trygt hjem før flyet hadde lettet fra Qatar.

24. nov. 2021 00:02 Sist oppdatert nå nettopp

Politikere, ytringsfrihetsforkjempere og fotballorganisasjonen reagerer kraftig på arrestasjonen av NRK-journalisten Halvor Ekeland (32) og fotografen Lokman Ghorbani (45) i Qatar.

– Med en gang jeg hørte det, så var det fryktelig skremmende. Jeg fikk vondt i magen. Det var helt uvirkelig. Vi hadde ikke sett for oss dette, sier klubbleder i NRK Sporten Susann Michaelsen til VG.

De to NRK-journalistene tilbrakte omkring 30 timer i politiets varetekt, etter at de ble arrestert i Doha sent søndag kveld. I natt er de på vei hjem til Norge.

– Jeg var ikke helt trygg før flyet hadde tatt av, sier Michaelsen.

Hun har jobbet i NRK i over 20 år, men har aldri opplevd lignende behandling av kollegaer.

– Det er skremmende og surrealistisk. Og det er veldig merkelig at det skjer i et land som er blitt tildelt VM i fotball og skal arrangere det om et år, sier Michaelsen.

– Dette viser veldig tydelig at den pressefriheten vi tar for gitt her hjemme, ikke eksisterer andre steder. Det er alarmerende. Med en kollega som opplever dette, så har jeg fått det tett inn på livet, legger hun til.

Ifølge Michaelsen vil journalistene få full oppfølging av NRK når de kommer hjem. Deres familier har blitt ivaretatt av kanalen mens saken har pågått.

NFF: - Helt uakseptabelt

Fotballpresident Terje Svendsen reagerer sterkt og er bekymret for journalisters vilkår i Qatar.

– Vi er glade for at de norske journalistene nå er på vei hjem. Det er helt uakseptabelt at qatarske myndigheter arresterer journalister som driver saklig, kritisk journalistikk, sier han til VG.

Han mener norske myndigheter må engasjere seg i saken.

– Vårt tydelige standpunkt vil varsles til politisk nivå i FIFA, og også via UEFA-gruppen som håndterer Qatar-spørsmålene. Enda viktigere er det imidlertid at norske myndigheter engasjerer seg i saken.

REAGERER: Fotballpresident Terje Svendsen reagerer sterkt på arrestasjonen.

Utenriksministeren: – Svært urovekkende

Utenriksminister Anniken Huitfeldt bekrefter at journalistene ble pågrepet mens de utøvde sitt oppdrag.

– Utenriksdepartementet er kjent med at to norske journalister nylig ble anholdt i Qatar. Den norske ambassaden i Abu Dhabi har vært i kontakt med qatarske myndigheter om saken, og vi har fått bekreftet at de to er løslatt igjen. Etter det vi forstår, er det heller ikke tatt ut tiltale.

UTENRIKSMINISTER: Anniken Huitfeldt.

Hun sier at det er viktig at journalister får utøve journalistisk arbeid uten innblanding fra myndigheter.

– Ytringsfrihet er bærebjelken i et fungerende demokrati og grunnleggende også for å kunne oppfylle andre menneskerettigheter. Det omfattende og økende presset på ytrings- og mediefrihet i verden er svært urovekkende.

Huitfeldt opplyser at hun selv tok opp menneskerettighetssituasjonen med den qatarske utenriksministeren i en telefonsamtale forrige mandag.

– Viser seg som en røverstat

Kjersti Løken Stavrum er leder for Ytringsfrihetskommisjonen og leder for Norsk PEN, som arbeider for frie ytringer og mot sensur.

– Det er fullstendig uakseptabelt å pågripe journalister fra noe land, også fra Norge. Dette viser ikke bare at de forsikringene vi fikk i Qatar-utvalget ikke er verdt noen ting, og de viser seg mer og mer som en røverstat. Det betyr nærmest at alt kan skje, sier Stavrum.

REAGERER: Kjersti Løken Stavrum mener dette forsterker skandalen for Qatar.

Hun mener dette viser sviktende løfter og forsikringer.

– Det tilhører heldigvis sjeldenhetene at norske journalister opplever slikt, men det forsterker også skandalen for Qatar.

Hun antar internasjonale presseorganisasjoner vil våkne nå.

– Fotball-VM er et internasjonal hendelse som skal dekkes av et massivt presseoppbud, og det vi har sett nå er fullstendig uakseptabelt.

Hun mener Norge bør reagere med «utvetydig klarhet»

– Jeg forventer at myndighetene vil gjøre det klart hvor uakseptabelt og forkastelig dette er.

Kringkastingssjefen: – Alvorlig

Kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen mener arrestasjonen er et angrep på ytringsfriheten.

– Jeg forventer alltid at norske myndigheter understreker viktigheten av en fri og uavhengig presse og hvilken betydning ytringsfriheten har i et samfunn. At de forsvarer det, tar jeg for gitt.

KRINGKASTINGSSJEFEN: Thor Gjermund Eriksen mener arrestasjonen er et angrep på ytringsfriheten.

– Hvordan vil hendelsen påvirke NRKs dekning av Qatar og fotball-VM 2022?

– Det får vi vurdere etter hvert. Men dette er et veldig alvorlig anslag mot NRK og normal, uavhengig journalistisk virksomhet. Her har vi gjort de vi har sagt vi skulle gjøre – drive undersøkende journalistikk knyttet til verdens største idrettsarrangement.

– Har dere gjort noe som kan provosere myndighetene i Qatar?

– Mye tyder på det, men vi har ikke fått noen tydelig forklaring om pågripelsene. Så langt jeg kjenner detaljene, er det ingenting som tyder på at de to har opptrådt annerledes enn hva vi forventer av NRK-journalister, sier Eriksen.

PÅ VEI HJEM: NRK-journalistene Lokman Ghorbani (45) og Halvor Ekeland (32) ble arrestert i Qatar, etter å ha rapportert om forberedelsene til fotball-VM 2022.

Den profilerte svenske journalisten Olof Lundh var på jobb i Qatar for TV4 samtidig, og snakket lenge med Ekeland i forkant av pågripelsen.

– Han at han var nervøs ettersom han hadde fått høre at han kunne bli innblandet i rettsprosessen omkring Abdullah Ibhais, forteller Lundh til VG.

Ibhais er en regimekritiker som i april ble dømt til fem års fengsel for misbruk av offentlige midler og korrupsjon

Lundh er sjokkert over pågripelsen av NRK-duoen.

– Det er helt sykt. Jeg er utrolig overrasket over det skjer, det er urovekkende at de pågriper kolleger og tar utstyr, sier Lundh.

– Hva tenker du om å reise dit i fremtiden, som under fotball-VM?

– Det er skremmende. Skal man dra dit? Og hva skjer da? Vi bestemte oss for å reise dit nå, men jeg kjenner at det kanskje ikke frister i fremtiden. Det blir en utfordring for Qatar å akseptere at vestlige medier ikke bare vil rapportere om festen under VM neste år, sier svensken

PROFIL: Olof Lundh er en av Sveriges mest kjente fotballjournalister.

Amnesty: – Farlig signal

Prosjektleder i Amnesty International i Norge Frank Tandberg sier de ser veldig alvorlig på det som har skjedd.

– Vi vet ikke alt om det som har skjedd rundt arrestasjonen og hva grunnlaget for arrestasjonen har vært, men vi er bekymret for at dette er knyttet til deres arbeid som journalister, sier Frank Tandberg.

Han opplydrt at Amnesty generelt er veldig bekymret for pressefriheten i Qatar.

– Dette sender potensielt et farlig signal om hvordan det vil være fremover mot VM. Hvis Qatar mener dette er måten å stampe ut kritikk på, så tar de nok alvorlig feil. Det beste hadde vært faktisk å gjennomføre de endringene som hele verden roper etter, og det er å bedre rettighetene til migrantarbeiderne i Qatar.

UAKSEPTABELT: Elin Floberghagen. generalsekretær i Norsk Presseforbund, mener arrestasjonen er oppsiktsvekkende og uakseptabel.

Presseforbundet: Forventer norsk protest

Generalsekretær i Norsk Presseforbund Elin Floberghagen mener arrestasjonen er oppsiktsvekkende og uakseptabel.

– Det ser ut som et krystallklart forsøk på å hindre journalistikk, og er dermed et brudd på pressefriheten. Jeg forventer at norske myndigheter protesterer på det sterkeste. Det bør også fotballorganisasjonen gjøre

Floberghagen legger til:

– Dette viser med all tydelighet hvor viktig pressefrihet og journalistikk er. Det er viktigere enn noen gang at alle medier som har ambisjoner om å dekke fotball-VM setter et søkelys i og rundt landet i tiden fremover.