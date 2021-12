Irans keeper fikk prisen: – Noe av det vakreste jeg har opplevd på håndballbanen

CASTELLON (AFTENPOSTEN) Håndballkampen avsluttet på en emosjonell måte, der motstanderen Iran fikk ros av de norske, gråtkvalte spillerne.

For en rørende gest. Målvakt Fatemeh Behfar Khalili takker sin gud etter å ha fått rosen som banens beste.

5. des. 2021 21:52 Sist oppdatert nå nettopp

Iran-Norge: 9–41

Irans målvakt ble kåret til banens beste, og det syntes alle var rørende. Fatemeh Behfar Khalili spilte sitt livs kamp i mål. Hun tok til tårene og ble omfavnet av medspillerne.

Norges Silje Solberg, målvakt også hun, fikk tårer i øynene i liket med lagvenninnene.

– Det var utrolig rørende. Noe av det vakreste jeg har opplevd på håndballbanen. Jeg er stolt av målvakten og veldig imponert. Hun spilte en fantastisk kamp mot Romania også.

Alle de norske sto og klappet da Irans sisteskanse ble ropt opp som banens beste. Khalili skjulte ansiktet i hendene og kunne knapt forstå hva som skjedde.

– Jeg håpet så inderlig at det skulle bli henne. Bare å se den gleden hun viste var sterkt. Denne kampen vil bli husket for akkurat det øyeblikket, mener Camilla Herrem.

– Jeg begynte å grine da hun tok imot prisen og falt helt sammen, legger hun til.

De norske spillerne var full av følelser etter kampen.

Kaptein Stine Bredal Oftedal sier det slik:

Dette føltes helt riktig. Det var hun som gjorde at differansen ikke ble større. Og det var en fin avslutning på toppen av det hele. Det føles spesielt akkurat nå, et kvinnelag fra Iran spiller VM for første gang.

Spillerne på det iranske laget fikk en opptur de sent glemmer etter kåringen av egen målvakt.

Men det var stor forskjell

Kampen ble likevel lettere parodisk mellom verdens mest meritterte lag og svært uerfarne Iran. Etter ti minutter sto 2–8. Ved pause var sifrene stygge: 3–22.

For trener Thorir Hergeirsson var det viktig at spillerne ikke mistet fokus, for denne kampen var et ledd i det som kommer tirsdag. Da er Romania motstander, den tøffeste av lagene i den innledende gruppen.

«Kom igjen Norge, kom igjen» lød det fra de norske supporterne på tribunen. De har sett mer spennende kamper tidligere.

Norge kjørte sitt vante opplegg med fart, avtaler, godt forsvarsspill og målvakter som tok det meste. For Iran er lærlinger i dette mesterskapet.

Camilla Herrem vartet opp med noen festlige scoringer, seks i alt. Etter hvert hadde de hvitkledde så stort tempo at iranerne hadde problemer med å finne ut hvor alle de norske var. Kamper med så stor nivåforskjell er lite å by idrettsinteresserte nordmenn.

Irans keeper var god. Fatemeh Behfar Khalili var den beste på Norges motstander.

Norsk trener på Romania-benk

I kampen før Stine Bredal Oftedal & co. kom på banen, var det Romania som var storesøster mot Kasakhstan med seier 38–17.

– Vi hadde som mål å forberede forsvarsspillet vårt, og det syntes jeg at vi klarte. Jeg er fornøyd. Vi fikk til noe av det vi prøvde på, sier trener Bent Dahl.

Etter tre sesonger som trener i ungarske Siofok, blant andre sammen med Tor Odvar Moen som nå er i Molde, er han denne sesongen hovedtrener i den rumenske klubben SCM Ramnicu Valcea. I tillegg er han assisterende landslagstrener for nasjonens kvinnelag.

– Jeg lever ut drømmen min, sier Dahl der han står i sonen der journalister, spillere og trener kan møtes.

Liermannen har lang fartstid i topphåndballen, blant annet som trener for Drammens herrelag i eliteserien. I tillegg har han trent flere aldersbestemte landslag, og vært analysesjef for både det norske kvinne- og herrelandslaget i tilsammen ti mesterskap. Dahl har, ifølge Norsk Topphåndball, vært analyseansvarlig for det russiske herrelandslaget og storklubben Rostov-Don.

Nå er han på den store scenen.

Bent Dahl har skapt seg et internasjonalt navn som trener.

Har noe på lur

Dahl innrømmer at det blir spesielt å møte Norge, og selv om han ikke tror det er mulig å hamle opp med det han kaller «verdens beste lag», skal Romania ikke gi seg så lett. Det drammenseren satser på er at Romania skal skape litt trøbbel for de regjerende europamestrene på gulljakt.

– Vi vet alt om Norge, men jeg vet ikke om det holder, kommer det fra Dahl.

Fordelen er at han har vært trener i Norge før han dro ut, og kjenner kulturen og hvordan Hergeirsson jobber og tenker. Da han var i ungarske Siofok, sto Silje Solberg i mål i det laget.

Romania er svekket siden verdensstjernen Cristina Neagu ikke er med.

– Hun har vært inne til service og trengte å få et avbrekk. Christina har hatt mange operasjoner og kommer tilbake. Nå er fordelen for oss at får jobbet frem laget, for vanligvis er det Neagu alt har dreid seg om.

– Så hva blir nøkkelen i den siste gruppekampen? Begge lag er ubeseiret hittil ...

– Norge er verdens beste kontringslag. Vi må være smarte angrepsmessig. Vi har noe vi skal by på, sier Dahl lurt.

Det klappes i gang. Bent Dahl gleder seg til tirsdagens kamp. Begge lag er sikret avansement til mellomrunden.

– Iran hadde 33 ballkontroller og 20 tekniske feil i første omgang. Det betyr at de kaster bort to av tre baller. Norge fikk ikke noe ut av denne kampen. De fikk ei løpeøkt, mener NRK radios håndballekspert.

Iranerne pakket inn Maren Aardal i starten, men så ble det store luker.

Skal ha ros for satsingen

Mangeårig trener Oustorp mener det er kult at Dahl har valgt å dra utenlands.

– Det er ikke mange norske trenere som satser på den måten. Han har fått seg et internasjonalt navn.

Men selv om Romania kan dra nytte av den ekstra kunnskapen om Norge som Dahl har, mener eksperten at selv Romania vil ha lite å stille opp med.

– Det er svak rekruttering i Romania, og det er få rumenere på det beste laget. Det er nesten bare utlendinger på de fremste lagene, for det er der pengene er.

VM-debutant Maren Aardal spilte for øvrig for Valchea i fjor, før Dahl kom.

Må ikke ta for lett på det

Strekspiller Kari Brattset Dalle mener Norge må være på og ikke tenke at den siste gruppespillkampen blir lett match.

– Vi har møtt Romania mange ganger og vet hva de står for. Dessuten har de strekspiller Pintea, som jeg ser hva er god for på hver eneste trening, sier østfoldingen.

Crina-Elena Pintea er lagvenninnen i ungarske Györ, høy, sterk og storscorer.

Når tirsdagens kamp er over, starter hovedrunden torsdag. Tre av fire lag i hver pulje går videre. Norge skal fortsette i Castellon.

PS: Det var igjen tid for de store tall søndag. Nederland 58–17 over Usbekistan og Sverige 48–10 over Puerto Rico. VM byr på målorgier.