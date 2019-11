Langrennskomet parkerte Klæbo i sprinten

Det var liten tvil om hvem som var den store favoritten før herrenes sprintfinale på Beitostølen. Etter å ha herjet med konkurrentene på sprint gjennom hele forrige sesong, var det knyttet store forventninger til Johannes Høsflot Klæbo.

Men det var en annen 23-åringen som tok hovedrollen på Beitostølen.

Erik Valnes fra Sørreisa satte konkurrentene kraftig på plass, inkludert Klæbo. Han var overlegen på oppløpet og spurtet inn til en imponerende seier.

– Jeg var ikke noe pigg i dag. Sånn er det. Det er fryktelig mange som går fort på ski, og da blir man nummer fem, sier Johannes Høsflot Klæbo til NRK.

Pål Aune Trøan ble nummer to, Lucas Chavanat tok tredjeplassen.

Herrefinalen besto av følgene utøvere: Pål Trøan Aune, Lucas Chanavat, Erik Valnes, Johannes Høsflot Klæbo, Fredrik Riseth og Håvard Taugbø.

Terje Pedersen

– Helt rått

Valnes var naturligvis svært fornøyd med egen innsats.

– Jeg tenkte at jeg kunne ikke se meg bak, det var bare å gå. Det føltes helt rått, sier han til NRK.

Likevel erkjenner han at dette bare er starten på sesongen. Det kommer langt tøffere utfordringer senere i år.

– Det er bare sesongstarten, så det er ikke verdens viktigste renn, men jeg er fornøyd med meg selv, sier Valnes.

Han tror derimot det bare er et tidsspørsmål før Klæbo er tilbake i god gammel form.

– Jeg tror ikke vi skal legge for mye i at han ble nummer fem. Han er i slag, så han kommer, sa Valnes.

Kometløpet til Valnes kan bety starten på en imponerende sesong. Det mente i hvert fall NRKs ekspert.

– Vi har stjerner som allerede denne sesongen kommer til å vise seg frem i verdenscupen, oppsummerte Fredrik Aukland under TV-sendingen.

Terje Pedersen

Iversen og Tønseth ut i kvartfinalen

Flere profilerte landslagsløpere fikk det tøft i sporet på Beitostølen. Både Emil Iversen, Didrik Tønseth og Sindre Bjørnestad Skar slet i kvartfinaleheatene.

Trioen måtte håpe på at tiden var god nok til å gå videre. Da alle kvartfinalene var fullført viste det seg at tiden ikke holdt for de tre. Pål Golberg vant heatet mot Iversen og Tønseth.

Samme mann var best av herrene på prologen. Da ga han uttrykk for at det var en brutal start på sesongen.

– Du bygger deg opp ganske lenge opp til sesongens første renn, men nå har man kommet seg over baugen, sa han til NRK.

Golberg røk til slutt ut i semifinalen.