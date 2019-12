Det ble en duell mellom Norge og USA under storslalåmen i Beaver Creek søndag kveld.

Før sesongens andre storslalåmrenn, var det flere nordmenn det var knyttet forventninger til. Og de skulle vise seg å levere varene.

Før finaleomgangen var det tre menn det handlet om. Hjemmehåpet Tommy Ford hadde et lite forsprang på Leif Kristian Nestvold-Haugen og Henrik Kristoffersen.

De to nordmennene leverte varene også i andre omgang. Men Ford, som aldri hadde vært på pallen i verdenscupen, ble løftet frem av hjemmepublikumet. 30-åringen økte forspranget hele veien og vant faktisk med hele åtte tiendedeler.

Det ble uansett to nordmenn på pallen i Beaver Creek. Det er noe man er blitt vant til å se i fartsdisiplinene. Men ikke så ofte i slalåm og storslalåm.

– Det har vært så ofte at fartsgutta har hatt to nordmenn på pallen. Nå var det deilig at det var teknikkgutta sin tur, smilte Henrik Kristoffersen i målområdet.

Det var likevel Leif Kristian Nestvold-Haugen som så ut til å glede seg mest over pallplassen søndag.

– Jeg har ligget i denne posisjonen flere ganger, og ikke klart å levere. Så for meg var det litt personlig å endelig få den pallplassen, sa Nestvold-Haugen.

John Locher / AP

Godt norsk utgangspunkt

I førsteomgang var det hjemmehåpet, Tommy Ford, som imponerte mest. 30-åringen, som aldri har vært på pallen i verdenscupen, suste ned til bestetid på startnummeret før Henrik Kristoffersen.

Den norske favoritten fullførte omgangen 23 hundredeler bak Ford. En god omgang av Kristoffersen, men det var en annen nordmann som skulle plassere seg nærmest Ford.

Leif Kristian Nestvold-Haugen slo nemlig Kristoffersen med tre hundredeler. Dermed var begge nordmennene på skuddhold før finaleomgangen. Ned til Ted Ligety på fjerdeplass var det nesten et halvt sekund.

I tillegg til de to mest rutinerte nordmennene, skaffet også Lucas Braathen seg et godt utgangspunkt. 1.65 bak Ford på en 13. plass.

– Vi har vært vitne til en vanvittig rå norsk førsteomgang. En omgang som vi ikke har sett på veldig lenge, sa NRK-kommentator Marius Arnesen etter det norske lagets oppvisning.

To nordmenn på pallen

Bråthen var først ut av nordmennene i finaleomgangen. Unggutten ble nummer seks under åpningsrennet i Sölden, men lå bedre an nå enn han gjorde den gang.

Bråthen kjørte godt i det øverste partiet, men tapte mye fra siste passering og inn. Til slutt ble det en 15. plass på 19-åringen.

– Jeg visste at nivået kom til å være så høyt, så jeg ga full gass. Ja, det gikk litt skeis enkelte steder, men sånn er det. Det blir for dumt å være misfornøyd, for det er jo et kjempebra resultat, sa Bråthen til NRK etterpå.

Slovenske Zan Kranjec ledet før to nordmenn og to amerikanere sto igjen på toppen. Storslalåm-legenden Ted Ligety var først ut. Den amerikanske publikumsfavoritten sviktet derimot i den andre omgangen, og misset pallen.

Så var det Kristoffersen sin tur. Den norske favoritten viste at han er verdens beste teknikker for øyeblikket, og kjørte inn til en suveren ledertid, 95 hundredeler foran Kranjec.

Men på startnummeret etter skulle Kristoffersen få konkurranse fra en landsmann. Leif Kristian Nestvold-Haugen kjørte nemlig også veldig fort, og klokket inn på en annenplass. 43 hundredeler bak Kristoffersen.

Men Tommy Ford ble altså for sterk, og tok sin første verdenscupseier.