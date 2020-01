Tøffere ski-NM enn vanlig: Flere landslagsløpere er under press

Norgesmesterskapet på Konnerud, som starter torsdag, går med endret program på lite snø. Vinteren har tatt knekken på de opprinnelige løypene, men arrangøren har klart å redde stumpene med snø fra Kongsberg. Og det er meldt kuldegrader og litt hvitt fra himmelen torsdag kveld.

For de aktive er NM stort, men denne gangen er det tøffere enn på lenge på grunn av uttak til verdenscupen i Falun neste helg. Det skjer allerede i NM lørdag.

– Det kommer til å sitte folk hjemme som er irriterte og ikke får gå i Falun, sier NRKs kommentator Jann Post.

Det er kun seks plasser i det neste verdenscuprennet. Riktignok har Gjøran Tefre en friplass gjennom Skandinavisk cup, med den kan ikke landslagsledelsen benytte. Plassen erobres til løperen som har prestert best i cupen.

Spesielt på herresiden er det flere som vil ha de resterende plassene, og noen av dem er ikke engang med i NM.

Terje Pedersen

Må stå over

Johannes Høsflot Klæbo er blant dem som har trukket seg. Den største stjernen på herresiden har ikke følt seg helt i form etter verdenscupen i Oberstdorf. Da måtte han bryte på distanse, men vant sprinten.

Emil Iversen har også hanglet og ventet svar på blodprøver. Mye tyder på at mannen som ble den store vinneren under forrige NM på hjemmebane i Meråker, står over. Planen var å gå lørdag og søndag. Det siste i stafett for Varden.

– NM betyr mye med tanke på de siste plassene. De som skal gå Ski Tour 2020 etter Falun, må vise allsidighet, for der er flere distanser og sprinter, sier Post.

I denne touren mellom Östersund og Trondheim, som starter 15. februar, er det ti plasser, men fire av dem går til sprintere. Post mener de som blir valgt til den oppgaven, må være allsidige.

– Landslagstrener Nossum gruer seg nok litt til uttaket, mener Post.

Stian Lysberg Solum, NTB scanpix

Fakta: NM-programmet Torsdag 10.15: Para – Distanse 11.00: Kvinner – 10 km – Fri 13.00: Menn – 15 km – Fri Fredag 09.55: Para – Sprint – Prolog 10.15: Kvinner + Menn – Sprint – Prolog – Fri 11.55: Para – Sprint – Finale 12.15: Kvinner + Menn – Sprint – Heat + Finaler – Fri Lørdag 10-30: Kvinner – 15 km – Fellesstart – Klassisk 13.00: Menn – 30 km – Fellesstart – Klassisk Søndag 12.00: Menn – Stafett 3 x 10 km, kun Fri 14.30: Kvinner – Stafett 3 x 5 km, kun Fri

Gyllen mulighet for de nest beste

Herresjefen Eirik Myhr Nossum bekrefter at uttaket i NM blir tøft. Mange etablerte har som mål å få gå neste verdenscuprenn. Skal de det, må de prestere.

– I tourene har det vært ti plasser, men vi har en plass mindre i verdenscupen med tanke på at vi ikke har den gule trøyen, sier trønderen.

NM er et utstillingsvindu, men landslagstreneren fremhever at det først og fremst er en anledning for mange gode skiløpere i Norge til å stille til start.

På den måten kan de nest beste måle seg med toppene, og som vanlig pleier det å bli noen overraskelser.

Blant dem som må fort frem er typer som Finn Hågen Krogh, Didrik Tønseth og Niklas Dyrhaug. Martin Johnsrud Sundby har heller ikke hatt noen knallsesong.

– Martin Løwstrøm Nyenget og Jan Thomas Jensen, som var på det norske laget i Tour de ski, gjorde det bra der. De er per nå ikke på et elitelag, men vurderes på lik linje som eliteløperne, sier landslagstreneren.

Terje Pedersen

Flere veier frem

Mange gode løpere bruker Skandinavisk Cup til å finne formen. Finnmarkingen Krogh har slitt med overbelastning. 28-åringen prøvde seg på dette nivået og har vært langt nede på listene.

Seieren på 30 km fristil nylig ble en opptur. I det samme løpet ble Dyrhaug nummer syv, halvannet minutt bak.

I NM er det nye sjanser og nye gevinster i en rundløype der sprint går i fri på grunn av snøforholdene, mens den samme øvelsen går i klassisk i Falun. Skjønt der er det også snømangel.