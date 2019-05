Tromsø-syklisten skal sykle for profflaget Team Sunweb fra 2021 – og han har signert en treårskontrakt.

– Dette har vært drømmen siden begynte å sykle. Det er veldig stort. Det betyr at jeg kan finne roen i de kommende årene. Jeg har fått en god kontrakt med et knallbra lag, De er også veldig langsiktige i tankegangen sin. Nå har jeg planene klare for 4,5 år frem i tid, sier Leknessund til iTromsø.