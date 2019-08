Under ledelse av den rutinerte treneren Abel Sanchez er Brækhus i gang med noe helt nytt. I Big Bear Lake i California står hun opp klokken 05.00 seks dager i uken for å trene på 2000 meters høyde.

Høydetrening har hun aldri testet tidligere, og derfor ble hun enig med teamet rundt seg om å prøve tynnluften i noen uker. Det har hun ikke angret på.

– Det er veldig uvant, og det er noe jeg må tilpasse meg. Men jeg synes det er veldig spennende. I begynnelsen var det veldig tøft, spesielt den første uken var hard å komme gjennom. Så løsner det litt etter hvert, men det er ikke til å komme unna at treningen her er noe annet enn i lavlandet, sier Brækhus til NTB.

Hun og gamletreneren Johnathon Banks skilte lag da sistnevnte fikk ansvaret for superstjernen Gennadij Golovkin. Med Sanchez er treningshverdagen ganske annerledes.

– Det er litt andre rutiner. Nå trener jeg på en fast gym med en gruppe andre boksere. Vi har faste treningsøkter sammen hver dag, og vi trener seks dager i uken. Da jeg trente med Johnathon, var det bare oss to.

Danny Moloshok / NTB scanpix

Kunne vært slutten

Sist Brækhus bokset kamp var mot Aleksandra Magdziak-Lopes i California i desember. Brækhus har hatt en uvanlig lang pause siden forrige kamp. Det er det en grunn til.

– Det hadde vært et ganske tøft år, og jeg trengte bare å slappe av, mest mentalt. Jeg var sliten. Jeg hadde hatt to store HBO-show, det var mye rundt andre prosjekter, og i tillegg fikk jeg mye oppmerksomhet fordi jeg var første kvinnelige bokser på HBO. Så det ble mye ved siden av treningen, noe som også er positivt, men det ga et behov for en god og lang pause. Det hadde gått «non-stop» lenge, forteller bergenseren.

Hun var så sliten og «mett» at hun vurderte å legge hanskene på hylla. I stedet ble løsningen å reise hjem til Norge og koble av.

– Det har vært noen intensive år. Jeg tenkte rett og slett på om tiden var inne for legge opp, om det var nå jeg skulle gi meg. Men etter at jeg fikk slappet av og vært hjemme i Norge med slekt og venner, så kjente jeg at lysten kom tilbake.

Lyst og motivasjon finner hun også i skiftet av trener og miljø.

– Jeg og Abel kommer veldig godt overens. Jeg synes jo det er utrolig moro å bokse, og jeg er fortsatt sugen på å vise at jeg er på topp, og at jeg fortjener å være på topp. Jeg tror dette nye treningsregimet oppe i Big Bear kommer til å gi et veldig positivt utslag.

Ny USA-kamp i høst

Man kan nesten høre ungdommelig iver i stemmen hennes når hun snakker om lysten til å komme seg tilbake i ringen. Brækhus fyller 38 i september, men hun gir seg ikke ennå.

– Når du trener så hardt og kjenner at du kommer i så god form som jeg er i nå, da får du lyst til å gå kamp. Jeg håper det ikke er for lenge til jeg kommer meg opp i ringen og får vist hva denne treningen har ført med seg.

– Det blir nok kamp denne høsten, ja. Vi venter på en ny kampdato, og jeg tror kunngjøringen kan ligge rett rundt hjørnet, fortsetter Brækhus.

Kampen kommer høyst sannsynlig til å gå i USA. Brækhus vil ikke si noe om hvem som kan være hennes neste motstander, av hensyn til de pågående forhandlingene. Hvem det enn blir, kan hun vente seg en Brækhus i toppform i motsatt hjørne.

– Jeg er i hvert fall i bedre fysisk form enn noen gang. Det er nok et av de tøffeste treningsregimene jeg har opplevd i min karriere, varsler den norske verdensmesteren som er ubeseiret gjennom 35 proffkamper.