Spansk OL-medaljør funnet død

Den tidligere alpinisten fra Spania ble 56 år gammel. Dødsårsaken er foreløpig ikke kjent.

Ochoa ble funnet i fjellkjeden Sierra de Guadarrama nord for Madrid. Ifølge familien skulle hun tilbringe fem dager i fjellene.

Myndighetene ble kontaktet da hun ikke returnerte i tide. Politiet, søkehunder og frivillige bidro i søket etter 56-åringen.

Paul White / AP / NTB scanpix

En rekke spanske politikere og idrettsprofiler har sendt sine kondolanser etter at dødsfallet ble kjent. Statsminister Pedro Sanchez var blant dem.

Den tidligere svenske alpintstjernen Pernilla Wiberg konkurrerte flere ganger mot Ochoa på 1990-tallet, og er i sorg etter beskjeden om dødsfallet.

– Jeg husker henne som et menneske med stor livsglede og som elsket å stå på ski. Det var ekstra kult at hun var fra Spania, for de hadde ikke så mange utøvere på den tiden. Dette vil merkes for skifamilien, sier Wiberg til Expressen.

Ochoa er til nå den eneste spanske kvinnen med medalje i vinter-OL.

56-åringens bronse i 1992 var Spanias andre og til nå siste i alpint i OL. Den første tok broren Francisco Fernandez Ochoa da han tok gull i slalåm i Sapporo-OL i 1972.