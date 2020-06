Viktor Hovland på delt 2.-plass etter oppvisningsspill

Viktor Hovland spilte seg helt opp i det ypperste tetsjiktet på åpningsrunden av ukens PGA-turnering i Connecticut og er på delt 2.-plass.

Viktor Hovland er eneste nordmann i aksjon på PGA-tourene i golf denne uken. Han imponerte første dag. Chris O'Meara / AP

NTB

Nå nettopp

Nordmannen leverte oppvisningsspill da han fra 12. til 15. hull noterte tre birdier og en eagle. Han var da oppe på delt 2.-plass. Han falt noen plasseringer da han måtte putte tre ganger og fikk bogey på 17. hull, men en ny birdie på siste hull rettet opp skaden.

Han deler 2.-plassen med meritterte Rory McIlroy og Xander Schauffele. De er tre slag bak canadiske Mackenzie Hughes, som tok ledelsen med en forrykende 60-runde.

Kjempestart

Hovland fikk en kjempestart på turneringen i Cromwell med birdie på 1. og 3. hull. Så misset han en kort parputt på 5. hull og måtte tåle bogey, men på neste hull slo han tilbake og senket dagens tredje birdieputt.

Halvveis var han to slag under par, men etter å ha greid birdie på 12., eagle på 13., birdie på 14. og 15. hull var han plutselig sju slag under. Hovland har all grunn til å glede seg til fortsettelsen etter 63-runden.

Han er eneste nordmann i aksjon på golftouren i USA denne helgen. Kristoffer Ventura kunne spilt turneringen på PGAs B-tour i Utah, der han er tittelforsvarer, men håpet i stedet å komme inn i turneringen i Cromwell som reserve. Det gikk ikke, og Ventura har dermed en turneringsfri uke.

Les også Liverpool seriemester etter at Manchester City snublet i dramatisk storkamp

Klar for US Open

Det ble for øvrig klart torsdag at Hovland er kvalifisert for majorturneringen US Open, som skal avvikles i tiden 17.–20. september. Det er han i kraft av sin plassering på verdensrankingen.

Det blir ingen kvalifisering til årets utgave av US Open, og hele deltagerfeltet er kvalifisert i kraft av tidligere prestasjoner. Hovland deltok i fjorårets turnering takket være sin seier i USA-mesterskapet for amatører i 2018, og han tok som amatørspiller en oppsiktsvekkende 12.-plass.

Vi videreutvikler våre artikler.

Hjelp oss å forbedre, gi din tilbakemelding. Gi tilbakemelding