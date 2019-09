I fjor var det lite som talte for at snart 28 år gamle Hagen allerede i år skulle slå til med en 8. plass i Vuelta Espana – Norges beste sammenlagtprestasjon i et treukersritt noensinne.

– På forhånd tenkte jeg at dersom alt klaffet kunne jeg kanskje kjempe topp 20, sier Carl Fredrik Hagen til Fædrelandsvennen.