Løberg er skytterkonge: – Dette betyr alt

Saken oppdateres!

1. Rasmus Løberg (Klepp) omg.: 100. Total: 348

2. Linn Christine Flatland (Time) omg.: 100. Total: 347

3. Tor Harald Lund (Søgne) omg.: 99. Total: 347

Rasmus Løberg ble skytterkonge på Landsskytterstevnet på Evje, etter at Tom Harald Lund ikke klarte å følge opp Klepp-skytterens perfekte sisterunde.

– Jeg trodde han (Lund) skulle holde inn til hundre, men så bommet han. Dette betyr alt, sier Løberg til NRK, og fortsetter:

– Dagen har vært veldig fin, jeg klarte å holde nervene i sjakk og koste meg hele dagen. Det var sykt artig at jeg klarte det, legger han til.

Totalt konkurrerte 1500 skyttere om 15 plasser på Kongelaget i Landsskytterstevnet. Tidlig onsdag ble det klart at hele tre av dem var fra Rogaland. Rasmus Løberg fra Klepp lå best an med 248 poeng, men både Linn Christine Vatland (247 poeng) og Anette Thingbø Sundnes (246 poeng) holdt bra følge.

De to siste skjøt i Kongelaget for første gang, mens Løberg var tok plass blant eliten for tredje gang.

Thingsbø Sundnes gjennomførte skytingen bra, og fikk en total poengsum på 345. Hun traff blink på hvert skudd utenom på ett skudd, der hun traff til en nier.

Etter skytingen var hun svært fornøyd.

– Det var veldig kjekt. Det er god erfaring å ha med seg videre og jeg koste meg på stamplass. Dessverre ble det en som ikke traff, men sånn er det. Jeg ble kanskje litt anspent i høyre skulder, sa hun til NRK.

Linn Christine Vatland var den første som skjøt hundre, og kom på tredjeplass sammenlagt.

– Jeg trodde den siste var en nier. Jeg er fornøyd med skytingen, jeg må jo gjøre så godt jeg klarer. Det er helt fantastisk, det er helt merkelig.