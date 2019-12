Problemene fortsetter for Lorentzen: – Han er ute av det

Den regjerende OL-mesteren har slitt stort på isen så langt i vinter. Lørdag skulle han prøve å slå tilbake på favorittdistansen 500 meter under verdenscupen i Nagano.

Det gikk ikke etter planen.

Fredag hadde han gått på tiden 35,14, men den klarte han ikke å forbedre.

I stedet gikk bergenseren i mål på tiden 35,27. Til sammenligning er hans personlige rekord på distansen 34,41. Den ble satt da han vant OL-gull i fjor.

– Det ser ikke ut til at han klarer å slippe seg ordentlig løs. Flyten er brukbar, men råskapen mangler, sa Viasat-ekspert Even Wetten under TV-sendingen.

– Håvard er rett og slett litt ute av det, la han til.

Kun tre løpere hadde dårligere tid enn 27-åringen, som denne sesongen har vekslet mellom å være i A- og B-gruppen i verdenscupen.

Russiske Viktor Musjtakov vant lørdagens konkurranse.

I villrede

Under verdenscupåpningen i Minsk i november skjønte ikke Lorentzen hvorfor han presterte så dårlig. Han var tydelig frustrert over egen prestasjon på 500 meter.

– Så dårlig at det er flaut, uttalte han til Viasat.

Han klarte heller ikke å sette ord på hvorfor formsvikten har oppstått.

– Jeg hadde ingen feil underveis og føler ikke det er noe galt med kroppen, men jeg kom ikke frem på isen, sa han den gang.

I den andre verdenscuphelgen i polske Tomaszow Mazowiecki gikk han i B-gruppen, men rykket opp til det øverste nivået etter en tredjeplass.

Da han skulle prøve seg i Kasakhstan helgen etter ble det igjen stang ut. 35,13 på favorittdistansen holdt kun til en 13-.plass.

Bergenseren fikk en opptur på lagsprinten forrige helg. Da ble han og lagkameratene nummer to.