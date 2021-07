Sagosen ut mot håndballpamp: – Ser ikke bra ut

TOKYO (Aftenposten): En opprivende konflikt henger over håndballverdenen. I OL vil dommerne føle et ekstra press, hevder stridens hovedperson.

Hassan Moustafas oppførsel får Sander Sagosen til å reagere.

Som klistret til én av Tokyos største parker ligger Yoyogi National Stadium, som ser ut som et sjøskjell. Arenaen har stolte tradisjoner i Idretts-Japan.

Nå kommer Sander Sagosens finter, Mikkel Hansens knallharde skudd og Stine Bredal Oftedals geniale pasninger.

Håndballen kan vise seg fra sin aller beste side de neste dagene. Men konflikten i kulissene er illevarslende.

Den handler ikke om stjernespillerne. Men om dommerne. Og hvem som skal bestemme over dem.

I mai trakk nemlig Ramon Gallego seg som dommersjef i Det internasjonale håndballforbundet, i protest mot forbundets president Hassan Moustafa. I denne artikkelen forteller Gallego om hvorfor han trakk seg og hva konflikten betyr for OL.

Fakta Håndballkamper i OL lørdag Gruppe A: Norge-Brasil 02.00 Frankrike-Argentina 04.00 Tyskland-Spania 09.15 Gruppe B: Sverige-Bahrain 07.15 Portugal-Egypt 12.30 Danmark-Japan 14.30 *Tidspunktene er i norsk tid Vis mer

Grep inn mot norske dommere

For mange i håndballmiljøet kom Gallego-exiten som en overraskelse. Men spanjolen hadde slitt med å samarbeide med Moustafa i flere år.

Så kom VM i januar. Det var dråpen.

Sverige vant 24–23 over Egypt. Kampen – som hadde norske dommere – var både dramatisk og kontroversiell. I etterkant blandet egyptiske Moustafa seg inn, hevder Gallego.

– Han mente et lag og dommerteamet ikke kunne være fra samme region, som at norske dommere dømmer Sverige. Jeg hadde motsatt mening. Alle dommerne er ærlige og profesjonelle, sier Gallego til Aftenposten.

Fra hjemmekontoret i Spania er Ramon Gallego svært kritisk til IHF-president Hassan Moustafa.

Sagosen: – Ikke bra

Hassan Moustafa og det internasjonale håndballforbundet har ikke besvart våre henvendelser i denne saken. Aftenposten sendte forespørsel om svar for en uke siden.

Moustafa & co. er langt fra alene om å være tause.

En kjapp ringerunde viser et mønster. Mange har meninger – ofte sterke – om den internasjonale håndballpresidenten. Men de færreste vil si dem offentlig.

OL-klare Sander Sagosen har imidlertid noe på hjertet om presidentens konflikt.

– Det er klart at det sier litt om ham. Et godt demokrati eller et godt system fungerer jo ofte når mange forskjellige personer har én rolle eller én ting de er veldig flinke på. Når du har en dommersjef, er jobben hans å velge dommere. Så har du da en overordnet leder som velger å gå over og endre det. Det ser ikke bra ut. Det er ikke bra heller, sier Sagosen.

Ekstra press

Norges håndballstjerne er spent på ettervirkningene av konflikten. Det har også Gallego tanker om.

– Nå i OL er det kanskje ekstra press på dommerne. Men jeg er sikker på at dommerne har nok mental styrke til å takle det, sier Gallego.

– Hvorfor er det ekstra press?

– På grunn av denne situasjonen og at den tidligere dommersjefen sluttet. Mange lag tenker nok på hva som kan skje. Dette spørsmålet henger i luften.

– Gjorde dette din beslutning vanskeligere?

– Det ville vært verre om jeg ikke trakk meg. Nå kjemper jeg for ærligheten til dommerne.

De norske dommerne Lars Jørum og Håvard Kleven ble sendt hjem etter den dramatiske kampen mellom Sverige og Egypt.

Regelendring?

Konflikten koker ned til ett spørsmål: Bør dommerutnevnelser begrenses av regioner?

IHF har ikke besvart Aftenpostens spørsmål om hvorvidt slike «regionregler» vil gjelde i OL.

– Men hva er egentlig feil med en slik regel?

– Som dommer er jeg helt nøytral og ærlig. Jeg tenker på laget i hvite drakter og laget i blå drakter, ikke navnet på lagene eller språket. Vi tar beslutninger uavhengig av hvem som spiller, sier Gallego.

Sander Sagosen er ofte uenig med dommerne. Men «nabo-dømming» er ikke et problem, mener han.

– Jeg har aldri opplevd at dommere er imot meg fordi de er fra Serbia når vi spiller mot Kroatia, for eksempel. Hvis vi har hatt danske dommere, så har jeg aldri følt at de har vært med oss.

– Tror de fleste tenker sånn

I Tokyo-OL har danske Bjarne Munk Jensen ansvaret for dommerne. Hjemme i Spania skal Ramon Gallego se OL på TV – for første gang siden 1988.

Han sier det skal skje noe helt spesielt om han noen gang jobber for IHF igjen. En lang karriere er trolig over.

Men han angrer ikke.

– Kunne du ønske flere i håndballmiljøet støttet deg og var kritiske til Moustafa?

– De kan ha sin mening, akkurat som jeg har min. Noen ganger kan man ha en mening, uten at man kan si det. Jeg tror de fleste tenker på denne måten.