Ny utfordring for Norges gullhåp: – Døgnrytmen vår er helt fjern

TOKYO (VG) Anders Mol og Christian Sørum har spilt alle OL-kamper til nå sent på kvelden i Japan. I kvartfinalen må de stå opp tidlig – og håndtere Tokyo-varmen for første gang.

SLO TILBAKE: Anders Mol og Christian Sørum feirer seier mot Nederland i åttedelsfinalen i OL.

27 minutter siden

Aftenposten samarbeider med VG-sporten. Derfor får du som Aftenposten-leser også artikler og tjenester som er laget av VG.

– Det blir tøft, sier Christian Sørum bestemt til VG om den tidlige OL-kvartfinalen som venter onsdag.

Til nå har sandvolleyballduoen kun spilt kamper 22.00 japansk tid. Det gjorde de også da de tok seg videre fra åttedelsfinalen etter meget solid spill mot nederlandske Alexander Brouwer og Robert Meeuwsen.

Men i kvartfinalen blir det en mye tidligere morgen. Onsdag møter de nok en gang Lesjukov/Semenov fra ROC (Russlands olympiske komité), men denne gangen er kampen 09.00 japansk tid.

Les også Ned fra tronen for første gang på tre år: – Vi bryr oss ikke

Det betyr at Mol og Sørum både må snu om døgnrytmen og håndtere varmen for første gang til nå i OL. Her i Tokyo har det vært over 30 grader og høy luftfuktighet til nå i lekene. Allerede tidlig på morgenen er temperaturen svært høy.

– Det blir veldig tøft, ja. Vi har spilt klokken ti hver gang her, så døgnrytmen vår er jo helt fjern. Vi legger oss klokken to på natten, for vi har så mye adrenalin etter kamp, sier Anders Mol og fortsetter:

– Nå må vi bare snu om døgnet. Det kommer også til å bli veldig varmt, så vi må takle det og. Men det har vi gjort bra før.

Det russiske laget er samme lag som slo Mol og Sørum i siste gruppespillskamp.

– Vi har hatt noen økter her på dagtid, og det er helt andre forhold. Så dette blir en kamp, sier Sørum om hvordan det blir å takle den høye temperaturen.

– Ja, det er grusomt. Da blir det i hvert fall en krig, legger makker Mol til.

Begge to fortalte til VG etter åttedelsfinalen at de hadde vært best om de hadde kunnet spilt kveldskamp også i kvartfinalen.

– Ja, det hadde vært deilig, sier Sørum.

– Det er gunstig for oss å få kveldskamp, men vi er klare for begge deler, forsikrer Mol.

OL sendes på Discovery+. Mol og Sørums sandvolleyballkamper går kun på strømmetjenesten ut OL.

De norske OL-utøverne har flere triks for å takle varmen i Tokyo. Her kan du se hva som er Mol og Sørums hemmelighet: