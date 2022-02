Berge til Kolstad umiddelbart: – Det har blitt vanskeligere og vanskeligere

Allerede etter tre år som landslagssjef følte Christian Berge (48) at noe manglet. Han ville gjerne ha vært trener for både landslaget og Kolstad. NHF sier nei. Berge tar over Kolstad umiddelbart og kaller sin nye jobb en drøm.

ÅTTE ÅR: Nyheten om Christian Berges avgang kommer åtte år etter at han tok jobben som vikarierende landslagssjef i 2014.

Christian Berge ble presentert som Kolstad-trener allerede ett døgn etter at det ble kjent at han forlater Norges Håndballforbund. Kontrakten går i første omgang til 2024. 2. mars leder han klubben mot Kristian Kjellings Drammen. DHK-treneren er lansert som Berges mulige etterfølger.

Berge kaller avgjørelsen «kjempevanskelig». Norge har med ham levert de fem beste mesterskapene noensinne i tillegg til å kvalifisere håndballgutta til OL for første gang på 49 år.

Men allerede etter det store gjennombruddet med VM-sølvet for fem år siden synes Berge noe ikke stemt helt. Han fryktet å ikke være skarp nok i de tøffeste matchene med bare 15 til 20 landskamper i året.

– Jeg føler seg selv at jeg ikke får nok trening. Jeg får ikke nok repetisjoner på ulike situasjoner som oppstår i løpet en kamp. Det har jeg vært ærlig på. Jeg synes det har blitt vanskeligere og vanskeligere å finne de riktige beslutningene fort nok. Treningen har ikke vært der, sier han til VG.

Etter to tapte VM-finaler og ett EM-sølv har resultatene dalt. 6.- og 7. plass i fjorårets VM og EM. Også EM januar endte med skuffelse. Norge ble nummer fem etter å ha hatt Sverige på gaffelen i den siste kampen i hovedrunden. Men den senere europamesteren vant de siste seks minuttene 5–0 og kampen med ett mål. Det er det verste tapet han har opplevd.

Hverken spillerne eller Berge fant de riktige løsningene.

– Ble det tøffere og tøffere å gå til mesterskap?

– Det krevde mer og mer i forhold til å finne de løsningene man ikke fikk trent på, svarer Berge.

– Det har vært utfordrende. For idrett handler jo om glede, utvikling og mestringsfølelse, sier Berge uten å kommentere Sverige-nederlaget spesielt.

– Du føler det blir for lite å stå i disse situasjonene i én av årets 12 måneder?

– Jeg har lenge sagt at det for meg blir for lite. Men en annen trener kan sikkert fungere veldig godt slik. Men for meg har dette vært det vanskeligste med alt.

– Det ble avgjørende for at du avslutter?

– Ja. Jeg skal være ærlig på at jeg ønsker å stå på gulvet hele tiden og ha en finger med i den daglige utviklingen av både lag og spillere. Hvor fokus på det er konstant. Det får man ikke mulighet til. Men det har vært fantastisk moro å være med på den veien vi har gått, understreker han.

Berge er klar på at han hadde ønsket å trene både klubb og landslag.

– Men det er ikke mulig å få til i Norge, slår han fast.

Håndballpresident Kåre Geir Lio bekreftet sist lørdag at en delt løsning fortsatt ikke var aktuelt. Berge har de siste årene også har hatt det øverste sportslige ansvaret for rekruttlandslaget og de tre yngre landslagene på herresiden.

– Jeg har en forståelse for det forbundet mener, men likevel ville jeg prøve for å se om det er mulig, sier Berge, som leder landslaget for siste gang i Golden League i mars. Ved utgangen av april slutter han i NHF.

HØYDEPUNKTET: Christian Berge jubler for seier i semifinale-dramaet mot Kroatia 2017. Det ble gjnnombruddet og høydepunktet i hans tid som landslagssjef.

Berge «skygget» Elverum-trener Michael Apelgren og daværende Bodø-trener Børge Lund i 2018. Det ble ikke tatt positivt imot hos alle i norsk topphåndball. Så dro han utenlands – til Jonas Willes Skövde – for å oppleve kampsituasjoner utenom Norges landskamper.

– Det fungerte til en viss grad. Men så har covid-tiden vært veldig vanskelig, beskriver han.

Det ble alt utenom mesterskapsgull for Berges utgave av Norge.

– Vi skal være stolt over det vi har fått til. Likevel mangler gullet. Det kan godt være mulig at den nye treneren klarer å få det til. Det håper jeg virkelig. Ingen ting hadde gjort meg mer glad. Potensialet er der. Ingen tvil.

– Hvem bør etterfølge deg?

– Jeg har nok gitt noen tanker til forbudsstyret og NHF. Men hva de velger får være opp til dem.

Når går han rett inn i kontraktsforhandlinger med Kolstad. Klubbens nye satsing har signert fem norske og to islandske landslagsspillere. Sander Sagosen kommer hjem neste sommer.

– Det er spennende. Det har ikke vært prøvd på norsk jord på herresiden. Potensialet er så stort. Det er fantastisk at en klubb gjør denne satsingen. Ikke bare for Kolstad, men for hele herrehåndballen i Norge, sier Christian Berge.

Selv vender han tilbake fødebyen han forlot i 1994. Der går han inn i trenerteam med Stian Gomo, Erlend Sagosen og fysisk trener Ole Viken.

– Det er en drøm for meg som trener. Jeg elsker at folk virkelig tør satse og at de virkelig «går» for målet sitt. Å få lov til å ha den daglige påvirkningen – sammen med mange som har de samme tankene om utvikling – det egger meg, sier Christian Berge.