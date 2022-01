Tysk turist på fisketur tipset om norsk talent. Nå skal unggutten prøve seg i utenlandsk klubb.

En klubb utenfor Norge har sperret opp øynene for Lukas Kristoffersen Emanuelsen (16). Historien om hvordan de oppdaget unggutten er ganske spesiell.

Lukas Kristoffersen Emanuelsen i cupkampen mot Start på Lassa i fjor.

Det lokale stortalentet Lukas Kristoffersen Emanuelsen er bare 16 år, men har allerede god erfaring fra seniorfotballen.

I fjor ble det spilletid i elleve kamper for Vidars A-lag, og unggutten noterte seg attpåtil for to scoringer. I tillegg har han dunket inn mål for junior- og rekruttlaget til rødtrøyene.