Drama med ekstraomganger: Reinkind reddet Norge

(Island-Norge 33–34 e.e.o.) Med et skudd fra langt hold i aller siste sekund reddet Harald Reinkind Norges 5. plass i EM – og plass i neste års VM-sluttspill. Håndballgutta vant et nervedrama med ekstraomganger.

JUBEL: Norge sikret plass i neste års VM-sluttspill.

28. jan. 2022 17:28 Sist oppdatert nå nettopp

– Det var deilig, sier Reinkind til TV3. Han så at det var fem sekunder igjen på klokken.

– Jeg vet at jeg må ta skuddet der. Jeg så at ballent gikk inn før det var rødt rundt målet og tiden ute, legger han til.

Norge ledet komfortabelt med fire mål ved pause, men leverte – som mot Sverige – en svak 2. omgang. Island var noen centimeter fra å sette inn seiersmålet fra egen banehalvdel i siste sekund av 2. omgang etter en feil av Sander Sagosen på stillingen 27–27.

– Det var en krig. Det har vært tunge dager hvor vi har kjempet med oss selv, sier Sander Sagosen og legger til at han er «stolt» over laget etter at den siste direkteplassen i neste års VM i Polen og Sverige er sikret for Norge.

– Vi har tapt to kamper med ett mål. Det har ikke vært drømmehåndball. Jeg må gå i meg selv og blir bedre, sier Sagosen som leverte en sterk EM-avslutning med åtte mål og 10 målgivende pasninger.

Sagosen og Reinkind sendte Norge i ledelsen i 1. ekstraomgang. Islendingene hadde fått blod på tann, men Christian O’Sullivan utlignet til 30–30 i siste sekund.

I den andre ekstraomgangen ble Endre Langaas sendt inn til mesterskapsdebut. Elverum-streken bommet på sitt første skudd og Island tok ledelsen. Før Langaas scoret på sitt andre skudd. Dramaet fortsatte før O’Sullivan scoret og skaffet Norge straffe. Sagosen satte ballen i mål og Norge var i ledelsen halvannet minutt før slutt. Janus Dadi Smarason knallet ballen i mål.

MATCHVINNER: Harald Reinkind satte inn seiersmålet.

Men Harald Reinkind banket ballen i mål via Island-keeper Viktor Hallgrimsson i siste sekund. Dommerne måtte sjekke at tiden ikke var gått ut, men bergenserens matchvinnermål ble stående.

– Jeg har en god følelse, men en vond kropp, sier Reinkind som med sine 84 kamper spilte nest flest kamper av alle i verden. Nå er Kiel-spilleren sliten etter åtte EM-kamper.

Et revansjesugent Norge leverte en god 1. omgang. Island-keeper Viktor Hallgrimsson (203 cm) startet med sterke redninger, men etter hvert slet også han mot de norske skuddene.

Sander Sagosen startet omgangen med to scoringer og fem målgivende pasninger. Men han overlot etter hvert plassen til Erik Toft. Elverumsingen viste igjen frem skuddarmen og hamret inn to mål. Også Thomas Solstad (4 mål) og Kevin Gulliksen (3 mål) bidro sammen med godt forsvarsspill.

Mens Kristian Sæverås kom ut av omgangen med seks redninger – to av dem på straffer fra EM-toppscorer Omar Ingi Magnusson og Bundesliga-toppscorer Bjarki Már Elísson.

DEBUTSCORING: Endre Langaas kom inn i sin aller første landskampen i ekstraomgangene og scoret mål.

– En veldig bra 1. omgang i de fleste fasene, sa Norges assistenttrener Jonas Wille og mente at det hadde vært «harmoni» i det norske angrepsspillet etter sammenbruddet mot Sverige.

Men roen forsvant i starten av 2. omgang. Island hang stadig bedre med. Kolstad-klare Sigvaldi Gudjónsson reduserte til 21–23, men Sebastian Barthold berørte islendingen i innhoppet. Etter å ha vurdert situasjonen på video trakk de spanske dommerne opp det røde kortet. Dermed var EM over for debutanten på venstrekanten.

Alexander Blonz tok over kanten og Sander Heieren kom inn i mål.

Island utlignet til 25–25 syv minutter før slutt. Panikken spredde seg i det norske laget. Det ble ikke noe bedre av at Eck Aga røk på en utvisning. Men Christian O’Sullivan klarte å stjele ballen fra Island i undertall og Bjørnsen sørget for ny norsk ledelse.

Men rytmen var borte. Både O’Sullivan og Reinkind røk på angrepsfeil. Men Island-toppscorer Magnusson forsvant ut for godt med skade tre minutter før slutt.

– En gavepakke til Norge, mente TV3-kommentator Daniel Høglund.

På stillingen 27–27 tok Island-trener Gudmundur Gudmundsson «time out» 40 sekunder før slutt. Men islendingene gjorde feil og Norge fikk sjansen med 18 sekunder igjen på klokken. Christian Berge tok «time out» og kastet inn en syvende spiller. Men Sagosen bommet på innspillet til Solstad.

Elvar Jonsson fikk sjansen til å sette ballen i det tomme norske målet, men islendingen bommet med noen centimeter. Dermed fortsatt dramaet til ekstraomganger.

VG-børsen

Kristian Sæverås 4

7 redninger/36 skudd

Sander Heieren 2

0 redninger/5 skudd

Vetle Eck Aga 6

0 skudd

Sander Sagosen 8

8 mål/11 skudd - 2 feil

Sebastian Barthold 3

2 mål/4 skudd

Sander Øverjordet -

0 skudd

Petter Øverby -

0 skudd

Erik Thorsteinsen Toft 5

2 mål/3 skudd

Kent Robin Tønnesen 5

1 mål/2 skudd

Kristian Bjørnsen 5

1 mål/1 skudd

Christian O’Sullivan 7

5 mål/7 skudd - 3 feil

Harald Reinkind 7

6 mål/10 skudd - 2 feil

Endre Langaas 5

1 mål/2 skudd

Thomas Solstad 6

5 mål/6 skudd

Kevin Gulliksen 3

3 mål/8 skudd

Alexander Blonz 4

0 skudd

Christian Berge (trener) 6