Historisk Kilde-seier: – Helt vilt!

Aleksander Aamodt Kilde (29) slo knock out på alle konkurrentene og tok sin første triumf i Kitzbühel.

21. jan. 2022 12:23 Sist oppdatert nå nettopp

Etter en oppvisning nedover Die Streif-bakken tapte 29-åringen litt på tampen, men i mål var han til slutt 0,42 sekunder foran Johan Clarey (Frankrike) og 0,67 sekunder foran Matthias Mayer (Østerrike) på en 3. plass.

Dette er Kildes sjette verdenscupseier denne sesongen, og den kom på imponerende vis med grønne tider fra tredje passering og til mål. Dermed er han den fjerde nordmann som vinner her etter Atle Skårdal, Lasse Kjus og Kjetil Jansrud.

HELT SUVEREN: Aleksander Aamodt Kilde gestikulerer etter å ha kjørt inn til beste tid i Die Streif-bakken.

Les også Kilde før Kitzbühel: – Min akilleshæl

– Dette var helt vilt! Er det mulig? Det flyter bra om dagen. Jeg hadde helt vanvittige rakettski og det var fantastisk å kjøre. I dag stemmer det. Jeg treffer bra på de portene hvor jeg hadde lagt en bra plan, sier Aamodt Kilde til NRK.

– Det er et av de største rennene jeg kan vinne - selv om det ikke er helt fra toppen (startpunktet ble flyttet litt ned på grunn av vind). Det er Kitzbühel, rå forhold og vanskelig vær. Dette setter jeg høyt på listen over det jeg har gjort før. Det er en fryd å kjøre om dagen, og jeg koser meg, sier 29-åringen.

Han tok imidlertid noen forbehold.

– Rennet er ikke over, meldte Aleksander Aamodt Kilde med et bredt glis fra «lederstolen» mens han så en etter en prøve seg på bestetiden, 1.55,92, etter at han hadde kjørt i mål med startnummer 11. Men ingen av utfordrerne kunne hamle opp med tiden til Kilde.

29-åringen hadde seks verdenscupseiere totalt i karrieren før årets sesong, med seieren i dag har han 12 og har doblet antall triumfer på litt over en halv sesong.

PS! Den andre norske deltakeren, Henrik Røa, kjørte inn i en port og kom aldri til mål i dagens utfor.