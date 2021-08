Clas Brede Bråthen i sponsormøte mandag

LYSAKER (VG) Kort tid etter at skiforbundet og hoppledelsen hadde vært i møte med sponsorene, skal Clas Brede Bråthen ha blitt kalt inn for å legge fram sin versjon av saken.

Clas Brede Bråthen på vei ut fra et møte hos hopp-sponsor Lundin på Lysaker mandag ettermiddag.

Mandag ettermiddag gikk Clas Brede Bråthen inn dørene på kontoret til hoppsponsor Lundin, like ved Lysaker stasjon. Der skulle han, etter hva VG får opplyst, gi sin versjon av konflikten som har preget Hopp-Norge de siste tiden.

Noen timer tidligere var det et møte mellom representanter for skiforbundets ledelse, hoppkomiteen, sponsorer og landslagsledelsen for å diskutere konflikten rundt kontraktsforlengelsen til Bråthen, også på Lysaker hos Lundin Energy Norway, som er et olje- og gasselskap.

VG er tilstede på Lysaker og oppdaterer saken så fort partene er ferdig i møtet. VG kjenner foreløpig ikke til hvorvidt ski- og hoppledelsen også er til stede på møtet.

Etter det første møtet mandag var landslagssjef Alexander Stöckl klar på at sponsorene ønsker at Bråthen skal fortsette.

– Dette var positivt. Nå satt alle som er involvert i den prosessen - med unntak av Clas - rundt bordet. Så er vel neste steg at han får muligheten til å komme med sin versjon. Vi mener det er avgjørende for oss å ha han med spesielt i den sesongen som er. Det er krevende nå når man ikke vet hva som vil skje. Det blir mye lettere om vi får en avklaring - jo fortere, jo bedre, for dette er krevende for alle, sa landslagssjef Alexander Stöckl etter møtet.

– Sponsorene er veldig glad for å ha Clas Brede Bråthen og jeg tror at det ønsket om å ha ham med videre er sterkt. Mitt håp er at det blir en dialog med Clas og Hoppkomiteen igjen, sa Stöckl mandag formiddag.

VG kjenner også til at flere sponsorer fortsatt står fullt og helt bak Bråthen etter dagens første møte.

Det ble dog ingen avklaringer eller løsninger på konflikten etter dette første møtet. Skipresident Erik Røste var også svært ordknapp.

– Vi har hatt et konstruktivt møte og vi er enige om at vi skal møtes igjen. Jeg ønsker ikke å gå inn i denne saken nå. Det er en sak som håndteres internt og det ber jeg om respekt for, sa Røste.