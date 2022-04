Lise Klaveness blir kalt modig etter talen i Fifa-kongressen. Reaksjonene er mange etter utspillet hennes. Hun begynte med å snakke om en jente med en fotball. Den luktet så ille at katten hennes hoppet ut av sengen. Jenta var Klaveness selv. Talen varte i seks minutter. Like etterpå skjedde det noe. Sport FIFA Klaveness’ tale gikk verden rundt. Men når hun frem?

Ifølge Google-målinger skapte Lise Klaveness’ utspill i Fifa-kongressen engasjement langt utenfor Norge.

1. apr. 2022 16:46 Sist oppdatert nå nettopp

På Googles oversikt over trender på internett kan man se at interessen for Klaveness skjøt i været etter talen. Deres «trendindeks» gir et bilde av hvor mange som søker på noe til et gitt tidspunkt. 100 er maksimal «poengsum». I Norge var interessen for Klaveness og det hun sa helt oppe på dette punktet.

Men Googles tall viser at det var interesse for Klaveness også i Sverige, Danmark, Østerrike, Tyskland, Irland og en rekke andre steder.