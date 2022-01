TV 2: RBKs stjerneskudd på vei til italiensk fotball

Emil Konradsen Ceïde kan være tapt for Rosenborg.

9. jan. 2022 21:10 Sist oppdatert nå nettopp

TV 2 melder at Sassuolo og Rosenborg er i forhandlinger, og at det grunn til å tro at partene blir enige.

Ifølge kanalen skal det dreie seg om et utlån med opsjon på kjøp.